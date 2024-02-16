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"Безпрецедентний документ": Зеленський розповів, що передбачає безпекова угода з Німеччиною

"Безпрецедентний документ": Зеленський розповів, що передбачає безпекова угода з Німеччиною

Київ • УНН

 • 19703 перегляди

Президент Зеленський підтвердив підписання угоди з канцлером Німеччини Шольцем у сфері безпеки та про довгострокову підтримку України з боку Німеччини, яка передбачає понад 7 мільярдів доларів на співпрацю цього року.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив підписання з канцлером ФРН Олафом Шольцем угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною, назвавши її безпрецедентним документом, що лише на цей рік передбачає понад 7 млрд євро підтримки від ФРН, пише УНН.

Сьогодні ми з Олафом Шольцом підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною. Безпрецедентний документ, що закріплює німецьку підтримку для України на рівні понад 7 мільярдів євро на цей рік

- вказав Зеленський у соцмережах.

З його слів, "це зброя, щодо якої вже є конкретні контракти". "В угоді зафіксована чітка позиція Німеччини щодо санкцій проти агресора, трибуналу, заморожених активів", - зазначив Президент.

"Угода також передбачає механізм екстрених консультацій у разі можливого майбутнього збройного нападу росії на Україну", - повідомив Зеленський.

Глава держави подякував Німеччині та всьому німецькому народу за солідарність із нашою державою й людьми, за всю підтримку та допомогу.

Історичний договір: Україна та Британія підписали в Києві угоду про безпеку12.01.24, 16:05 • 30431 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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