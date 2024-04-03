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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
Соглашение по безопасности Украины и Финляндии: ОП опубликовал текст
Украина подписала с Финляндией 10-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке, которое содержит мощные положения о санкциях, компенсациях и привлечении агрессора к ответственности, а Финляндия объявила о предоставлении пакета помощи в размере 188 млн евро, что увеличило общий объем ее военной поддержки до почти 2 млрд евро.
В правительстве планируют существенно расширить перечень агрокультур, которые можно выращивать в Украине и экспортировать
Правительство планирует значительно расширить список культур, которые можно выращивать и экспортировать в Украину. Незарегистрированные типы семян можно добавить в Список сортов растений ОЭСР, но при определенных условиях.
На Киевщине водитель Volkswagen навеселе врезался в автомобиль "ВАЗ": четыре человека пострадали
Пьяный водитель Volkswagen врезался в автомобиль "ВАЗ" в Киевской области, травмировав четырех человек, которых госпитализировали.
Кулеба и Сикорский обсудили защиту воздушных пространств Украины и Польши от вражеских ракет
Украина и Польша обсудили вопросы защиты воздушного пространства от российских ракетных вторжений и насущную потребность в предоставлении Украине большего количества систем Patriot и противовоздушной обороны.
В Украине начали финансирование пенсий за апрель
Украина начала финансирование пенсий за апрель 2024 года, выделив 885,9 млн грн на выплату пенсий через АО "Укрпочта" и 125,6 млн грн на выплату больничных.
Устаревшие ЗРК и нехватка опытных кадров: партизаны выяснили главные проблемы российской ПВО
Большинство российских городов имеют устаревшие и неисправные системы противовоздушной обороны с дефектами, поскольку современное вооружение было передислоцировано на фронт в Украине, что делает их уязвимыми к атакам украинских беспилотников.
Захватчики продолжают искать пропагандистов среди молодежи на оккупированных территориях - Центр сопротивления
На временно оккупированных территориях Луганской области россияне вербуют молодежь в качестве пропагандистов для фейковых местных изданий, проводя конкурсы с вознаграждением в виде техники и стажировки.
Кулеба передал главе МИД Испании срочность предоставления Украине дополнительных Patriot
Министр иностранных дел Кулеба передал испанскому коллеге настоятельную необходимость предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot и других систем для перехвата баллистических ракет и усиления обороны.
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
Заявление лукашенко о подготовке войск к возможным боевым действиям, скорее всего, является попыткой помочь путину словом, а не делом.
Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности
Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, согласно которому Финляндия предоставляет долгосрочную военную, финансовую и другую помощь Украине в борьбе с российской агрессией.