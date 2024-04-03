Соглашение по безопасности Украины и Финляндии: ОП опубликовал текст

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке, которое Украина подписала с Финляндией, содержит мощные блоки по санкциям, возмещению убытков и привлечению агрессора к ответственности, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Полный текст соглашения опубликован на сайте Главы государства, передает УНН.

Детали

"Соглашение содержит мощные блоки по санкциям, возмещению убытков и привлечению агрессора к ответственности. Документ четко свидетельствует о поддержке будущего членства Украины в ЕС и НАТО со стороны Финляндии", - написал Ермак.

Он сообщил, что подписанный документ действует в течение десяти лет и усиливает поддержку и защиту Украины на ее пути к членству в НАТО и ЕС.

В целом соглашение содержит 89 пунктов. В соглашении есть раздел о сотрудничестве в случае будущего вооруженного нападения россии.

В частности, Финляндия в соответствии со своими законодательными и конституционными требованиями будет предоставлять быструю и длительную помощь в сфере безопасности, современное военное оборудование на суше, море и в воздухе, а также экономическую помощь, чтобы наложить экономические и другие санкции на россию и проводить консультации относительно потребностей Украины при осуществлении ею своего права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН.

Пакет помощи

По его словам, одновременно с подписанием документа Финляндия объявила о 23-м пакете помощи Украине на сумму 188 млн евро.

"Таким образом, общий объем военной поддержки Украины с начала полномасштабной военной агрессии приблизился к 2 млрд евро. Сейчас Финляндия готовит четырехлетний план поддержки Украины. Бюджет на развитие и восстановление составляет 290 млн евро", - отметил Ермак.

Дополнение

На сегодня Украина уже заключила 8 двусторонних соглашений по безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией.