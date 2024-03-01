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Україна підписала двосторонню безпекову угоду з Нідерландами - Зеленський

Київ • УНН

 • 26359 перегляди

Україна та Нідерланди підписали двосторонню безпекову угоду, яка передбачає виділення Україні 2 млрд євро військової допомоги цього року та подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

Україна підписала двосторонню безпекову угоду з Нідерландами - Зеленський

Україна та Нідерланди підписали двосторонню безпекову угоду, повідомив Президент Володимир Зеленський вказавши, що підписав документ разом з нідерландським прем'єр-міністром Марком Рютте, пише УНН.

Сьогодні ми з Марком Рютте підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Нідерландами. Документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів цього року, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років

- написав Зеленський у соцмережах.

Зі слів Президента, угода також визначає "пріоритети надання допомоги у сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських та далекобійних засобів, з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил Збройних сил України".

"Угода формалізує принципову позицію Нідерландів щодо посилення санкцій проти росії, примушення її до відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності", - зазначив Зеленський.

Глава держави повідомив також, що згідно з документом, "Нідерланди також підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО".

"Я вдячний Прем'єр-міністру Рютте за цю угоду, яка посилить захист України, зокрема міста Харкова, де ми сьогодні зустрілися", - зауважив він.

Доповнення

Україна перед цим підписала безпекові угоди ще із шістьма державами: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією. 

Є нові оборонні угоди, нові пакети допомоги: Зеленський підбив підсумки візитів до Балканських країн29.02.24, 19:36 • 37094 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Марк Рютте
Військово-повітряні сили України
NATO
Європейський Союз
Данія
Канада
Франція
Сполучене Королівство
Італія
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Нідерланди
Володимир Зеленський
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