Україна підписала двосторонню безпекову угоду з Нідерландами - Зеленський

Україна та Нідерланди підписали двосторонню безпекову угоду, повідомив Президент Володимир Зеленський вказавши, що підписав документ разом з нідерландським прем'єр-міністром Марком Рютте, пише УНН.

Сьогодні ми з Марком Рютте підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Нідерландами. Документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів цього року, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років