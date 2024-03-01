Україна підписала двосторонню безпекову угоду з Нідерландами - Зеленський
Київ • УНН
Україна та Нідерланди підписали двосторонню безпекову угоду, яка передбачає виділення Україні 2 млрд євро військової допомоги цього року та подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.
Україна та Нідерланди підписали двосторонню безпекову угоду, повідомив Президент Володимир Зеленський вказавши, що підписав документ разом з нідерландським прем'єр-міністром Марком Рютте, пише УНН.
Сьогодні ми з Марком Рютте підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Нідерландами. Документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів цього року, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років
Зі слів Президента, угода також визначає "пріоритети надання допомоги у сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських та далекобійних засобів, з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил Збройних сил України".
"Угода формалізує принципову позицію Нідерландів щодо посилення санкцій проти росії, примушення її до відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності", - зазначив Зеленський.
Глава держави повідомив також, що згідно з документом, "Нідерланди також підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО".
"Я вдячний Прем'єр-міністру Рютте за цю угоду, яка посилить захист України, зокрема міста Харкова, де ми сьогодні зустрілися", - зауважив він.
Доповнення
Україна перед цим підписала безпекові угоди ще із шістьма державами: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією.
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