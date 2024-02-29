Є нові оборонні угоди, нові пакети допомоги: Зеленський підбив підсумки візитів до Балканських країн
Київ • УНН
Зеленський підбив підсумки своїх візитів до Європи, заявляючи про нові оборонні угоди та пакети допомоги, а також домовленості про спільне виробництво з партнерами.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що за результатами візитів до Балканських країн є нові оборонні домовленості, нові пакети допомоги, а також домовленості щодо спільного виробництва з партнерами. Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні, передає УНН.
Кілька підсумків щодо візитів. Головне – є нові оборонні домовленості, нові пакети. Буде більше артилерії та більше нашого спільного виробництва з партнерами. Кожну зустріч і кожен день ми використовуємо для того, щоб можна було додати можливостей нашим воїнам. Я дякую всім партнерам, які допомагають так, як потрібно. І вчасно, без затримок.
Нагадаємо
Напередодні Володимир Зеленський зустрівся з Головою Ради міністрів Боснії та Герцеговини Боряною Крішто в Тирані, подякувавши їй за політичну підтримку України та обговоривши взаємну співпрацю та підтримку членства в ЄС.
Також вчора Зеленський та Прем'єр-міністр Північної Македонії Джафері підписали спільну декларацію на підтримку євроатлантичної інтеграції України та членства в НАТО.