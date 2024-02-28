Зеленський зустрівся з главою уряду Боснії і Герцеговини: обговорили оборонну співпрацю та Глобальний саміт миру
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою Ради міністрів Боснії та Герцеговини Боряною Крішто в Тирані, подякувавши їй за політичну підтримку України та обговоривши взаємну співпрацю та підтримку членства в ЄС.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою Ради міністрів Боснії і Герцеговини Боряною Крішто. Про це повідомляє пресслужба глави держави, пише УНН.
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Зустріч лідерів відбулась у Тирані у межах саміту "Україна – Південно-Східна Європа".
Глава держави подякував Боснії і Герцеговині за політичну підтримку України під час повномасштабного вторгнення Росії.
Дякую за підтримку України та українців, нашої територіальної цілісності. Дякую, що ви на нашому боці з перших днів повномасштабної війни
Сторони обговорили взаємну підтримку України та Боснії і Герцеговини на шляху до спільної мети – набуття повноправного членства у Європейському Союзі.
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Також Володимир Зеленський і Боряна Крішто обговорили питання оборонної співпраці. Глава держави поінформував співрозмовницю про оборонні потреби України, зокрема в артилерії та засобах ППО.
Президент України подякував Боснії і Герцеговині за готовність узяти участь у першому Глобальному саміті миру, який заплановано провести у Швейцарії.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Північної Македонії та подякував йому за підтримку членства України в НАТО. Також сторони обговорили співпрацю щодо реабілітації українських воїнів та дітей загиблих захисників.