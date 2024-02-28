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Зеленський зустрівся з главою уряду Боснії і Герцеговини: обговорили оборонну співпрацю та Глобальний саміт миру

Київ • УНН

 • 36729 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою Ради міністрів Боснії та Герцеговини Боряною Крішто в Тирані, подякувавши їй за політичну підтримку України та обговоривши взаємну співпрацю та підтримку членства в ЄС.

Зеленський зустрівся з главою уряду Боснії і Герцеговини: обговорили оборонну співпрацю та Глобальний саміт миру

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою Ради міністрів Боснії і Герцеговини Боряною Крішто. Про це повідомляє пресслужба глави держави, пише УНН.

Деталі 

Зустріч лідерів відбулась у Тирані у межах саміту "Україна – Південно-Східна Європа".

Глава держави подякував Боснії і Герцеговині за політичну підтримку України під час повномасштабного вторгнення Росії.

Дякую за підтримку України та українців, нашої територіальної цілісності. Дякую, що ви на нашому боці з перших днів повномасштабної війни

- заявив Зеленський. 

Сторони обговорили взаємну підтримку України та Боснії і Герцеговини на шляху до спільної мети – набуття повноправного членства у Європейському Союзі.

Зеленський обговорив з президенткою Молдови протидію російському впливу у невизнаному Придністров'ї28.02.24, 20:24 • 27389 переглядiв

Ми йдемо пліч-о-пліч і готові допомагати одне одному на цьому шляху до ЄС

- підкреслив президент України. 

Також Володимир Зеленський і Боряна Крішто обговорили питання оборонної співпраці. Глава держави поінформував співрозмовницю про оборонні потреби України, зокрема в артилерії та засобах ППО.

Президент України подякував Боснії і Герцеговині за готовність узяти участь у першому Глобальному саміті миру, який заплановано провести у Швейцарії.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Північної Македонії та подякував йому за підтримку членства України в НАТО. Також сторони обговорили співпрацю щодо реабілітації українських воїнів та дітей загиблих захисників.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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