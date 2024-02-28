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The Guardian

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Зеленський обговорив з президенткою Молдови протидію російському впливу у невизнаному Придністров'ї

Київ • УНН

 • 27389 перегляди

Лідери України та Молдови обговорили спроби росії дестабілізувати ситуацію в Придністров'ї та ефективні інструменти протидії російському впливу.

Зеленський обговорив з президенткою Молдови протидію російському впливу у невизнаному Придністров'ї

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з лідеркою Молдови Маєю Санду. Про це повідомляє пресслужба глави держави пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що зустріч лідерів відбулась у межах саміту "Україна – Південно-Східна Європа" у Тирані.

Глави держав обговорили нещодавні події у Придністровському регіоні Молдови, намагання росії дестабілізувати там ситуацію та дієві інструменти протистояння впливу країни-агресора.

Дякую за ваші слова підтримки. Ми абсолютно на вашому боці. Ми підтримуємо вас і ваших людей

– наголосив Володимир Зеленський.

Доповнення

Окрему увагу під час переговорів президенти приділили функціонуванню транспортних коридорів для експорту української продукції територією Молдови.

Співрозмовники наголосили, що інтеграція України та Молдови у Європейський Союз є спільною метою двох країн, і домовилися про подальшу взаємну підтримку та координацію зусиль на шляху до членства в ЄС.

Нагадаємо

Сьогодні, 28 лютого, у Придністров'ї відбувся з'їзд "депутатів" і "радників". Правління невизнаної республіки звернулося до росії за допомогою у зв'язку з економічною блокадою з боку Молдови.  Завтра путін має виступити перед Федеральними зборами росії щодо цього питання.

Держдума розгляне прохання Придністров'я про допомогу в умовах економічної блокади Молдови28.02.24, 19:03 • 26473 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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