Зеленський обговорив з президенткою Молдови протидію російському впливу у невизнаному Придністров'ї
Київ • УНН
Лідери України та Молдови обговорили спроби росії дестабілізувати ситуацію в Придністров'ї та ефективні інструменти протидії російському впливу.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з лідеркою Молдови Маєю Санду. Про це повідомляє пресслужба глави держави пише УНН.
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Зазначається, що зустріч лідерів відбулась у межах саміту "Україна – Південно-Східна Європа" у Тирані.
Глави держав обговорили нещодавні події у Придністровському регіоні Молдови, намагання росії дестабілізувати там ситуацію та дієві інструменти протистояння впливу країни-агресора.
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Окрему увагу під час переговорів президенти приділили функціонуванню транспортних коридорів для експорту української продукції територією Молдови.
Співрозмовники наголосили, що інтеграція України та Молдови у Європейський Союз є спільною метою двох країн, і домовилися про подальшу взаємну підтримку та координацію зусиль на шляху до членства в ЄС.
Нагадаємо
Сьогодні, 28 лютого, у Придністров'ї відбувся з'їзд "депутатів" і "радників". Правління невизнаної республіки звернулося до росії за допомогою у зв'язку з економічною блокадою з боку Молдови. Завтра путін має виступити перед Федеральними зборами росії щодо цього питання.
Держдума розгляне прохання Придністров'я про допомогу в умовах економічної блокади Молдови28.02.24, 19:03 • 26473 перегляди