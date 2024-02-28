Придністров'я звернулося до росії з проханням про "захист" від Молдови
Київ • УНН
Так звані "депутати" Придністров'я заявили про економічний тиск від Молдови та звернулися до росії з проханням про "захист".
Придністров'я звернулося до росії за допомогою у зв'язку з економічною блокадою з боку Молдови. Відповідну декларацію ухвалив з'їзд місцевих "депутатів", передає УНН з посиланням на ЗМІ Молдови.
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Придністров'я звернулося до Росії по допомогу у зв'язку з економічною блокадою з боку Молдови, декларацію ухвалив з'їзд "депутатів" так званої "придністровської республіки".
Вони заявили, що через тиску з боку Молдови росія має вжити заходів щодо захисту регіону, де постійно проживають понад 220 тисяч громадян рф.
У зверненні на адресу ради федерації та держдуми рф "депутати" згадали про "позитивний досвід російської миротворчості на Дністрі", а також згадали "про статус гаранта і посередника в переговорному процесі".
Також з'їзд планує звернутися до генсека ООН, СНД, Європарламенту, ОБСЄ та інших організацій із проханням не допустити подальшої ескалації у відносинах між Кишиневом і Тирасполем і допомогти відновити діалог.
У невизнаному Придністров'ї заперечують чутки про ймовірне звернення до путіна щодо "приєднання до рф"27.02.24, 18:22 • 31686 переглядiв