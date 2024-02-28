Приднестровье обратилось к россии с просьбой о "защите" от Молдовы
Киев • УНН
Так называемые "депутаты" Приднестровья заявили об экономическом давлении от Молдовы и обратились к россии с просьбой о "защите".
Приднестровье обратилось к россии за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдовы. Соответствующую декларацию принял съезд местных "депутатов", передает УНН со ссылкой на СМИ Молдовы.
Детали
Приднестровье обратилось к россии за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдовы, декларацию принял съезд "депутатов" так называемой "приднестровской республики".
Они заявили, что из-за давления со стороны Молдовы россия должна принять меры по защите региона, где постоянно проживают более 220 тысяч граждан рф.
В обращении в адрес совета федерации и госдумы рф "депутаты" упомянули о "положительном опыте российского миротворчества на Днестре", а также упомянули "о статусе гаранта и посредника в переговорном процессе".
Также съезд планирует обратиться к генсеку ООН, СНГ, Европарламенту, ОБСЕ и другим организациям с просьбой не допустить дальнейшей эскалации в отношениях между Кишиневом и Тирасполем и помочь восстановить диалог.
В непризнанном Приднестровье отрицают слухи о вероятном обращении к путину по поводу "присоединения к рф"27 февраля 2024, 16:22 • 28929 просмотров
Приднестровье обратилось к россии с просьбой о "защите" от Молдовы
Так называемые "депутаты" Приднестровья заявили об экономическом давлении от Молдовы и обратились к россии с просьбой о "защите".
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