В непризнанном Приднестровье отрицают слухи о вероятном обращении к путину по поводу "присоединения к рф"

Вице-председатель так называемого парламента непризнанного Приднестровья Галина Антюфеева прокомментировала сообщения о том, что на "съезде депутатов" 28 февраля могут принять обращение к президенту рф Владимиру Путину. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что вице-председатель приднестровского "парламента" - которая стала первым местным чиновником, кто прокомментировал слухи о предстоящем "съезде депутатов" - назвала их распространителей "провокаторами".

Она подчеркнула, что Приднестровье уже обращалось к России с просьбой войти в ее состав и сегодня это было бы не уместно.

Референдум о вхождении Молдовы в ЕС пройдет без Приднестровья

Знаете, есть такие провокаторы. Те люди, которые желают зла нашей республике, они об этом пишут. Поэтому я считаю, что это невероятная глупость, которую я даже не хочу комментировать. В 2006 году на референдуме народ высказал свое мнение по этому вопросу. И сегодня, когда ситуация такая сложная, когда рядом специальная военная операция, когда есть куча других проблем, это невероятная глупость поднимать этот вопрос (присоединение региона в состав РФ - ред.) и решать его - заявила Антюфеева.

Вице-председатель так называемого парламента призвала придерживаться позиции "главы" Приднестровья Вадима Красносельского, который заявил, что все должны сохранять мир и строить мирные отношения.

Напомним

На днях появилась информация, что в молдавском Тирасполе (столица непризнанного Приднестровья) на 28 февраля назначен "съезд депутатов всех уровней".

Местный оппозиционер заявил, что на этом собрании должна быть озвучена просьба "от имени граждан, проживающих на левом берегу Днестра, принять Приднестровье в состав России".