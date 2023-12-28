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Референдум о вхождении Молдовы в ЕС пройдет без Приднестровья

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 09:12  •  14931 просмотра

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Майя Санду призвала провести национальный референдум о членстве в ЕС, и уточнила, что его невозможно организовать на территории Приднестровья, поскольку этот регион не контролируется молдавскими властями.

Референдум о вхождении Молдовы в состав Европейского Союза невозможно организовать на территории Приднестровья, поскольку этот регион не контролируется молдавскими властями. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в интервью румынскому изданию Veridica, передает УНН со ссылкой на DW.

Избирательные участки не могут быть могут быть открыты на территории приднестровского региона, поскольку он не контролируется конституционными органами

- сказала Санду.

Она отметила, что жители левого берега Днестра могут прийти проголосовать на избирательных участках на правом берегу.

Контекст

Президент Молдовы подписала заявку на вступление страны в Евросоюз в марте 2022 года. Через несколько месяцев Кишинев получил статус кандидата в члены ЕС. 14 декабря 2023 года по итогам двухдневного саммита Европейский Совет решил начать переговоры с Молдовой о вступлении в Евросоюз.

Ранее, президент Молдовы Майя Санду поручила парламенту организовать референдум по вступлению страны в ЕС и объявила, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года.

Президент Молдовы: "Путин не остановится"27 декабрь 2023, 23:10 • 34772 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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Референдум про входження Молдови до ЄС пройде без Придністров'я
Referendum on Moldova's accession to the EU will be held without Transnistria
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