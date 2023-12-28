Референдум о вхождении Молдовы в ЕС пройдет без Приднестровья
Киев • УНН
Майя Санду призвала провести национальный референдум о членстве в ЕС, и уточнила, что его невозможно организовать на территории Приднестровья, поскольку этот регион не контролируется молдавскими властями.
Референдум о вхождении Молдовы в состав Европейского Союза невозможно организовать на территории Приднестровья, поскольку этот регион не контролируется молдавскими властями. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в интервью румынскому изданию Veridica, передает УНН со ссылкой на DW.
Избирательные участки не могут быть могут быть открыты на территории приднестровского региона, поскольку он не контролируется конституционными органами
Она отметила, что жители левого берега Днестра могут прийти проголосовать на избирательных участках на правом берегу.
Контекст
Президент Молдовы подписала заявку на вступление страны в Евросоюз в марте 2022 года. Через несколько месяцев Кишинев получил статус кандидата в члены ЕС. 14 декабря 2023 года по итогам двухдневного саммита Европейский Совет решил начать переговоры с Молдовой о вступлении в Евросоюз.
Ранее, президент Молдовы Майя Санду поручила парламенту организовать референдум по вступлению страны в ЕС и объявила, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года.
Президент Молдовы: "Путин не остановится"27 декабрь 2023, 23:10 • 34772 просмотра
Референдум о вхождении Молдовы в ЕС пройдет без Приднестровья
Майя Санду призвала провести национальный референдум о членстве в ЕС, и уточнила, что его невозможно организовать на территории Приднестровья, поскольку этот регион не контролируется молдавскими властями.
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