Молдова планує вступити в ЄС до 2030 року, включно з Придністров'ям - Санду

Цитата

"Чим швидше ми підвищимо рівень життя, тим швидше ми матимемо шанс на возз’єднання... 100%, це наша мета", - сказала вона.

Деталі

За словами Санду, щоб вирішити ситуацію з Придністров'ям, у Молдові мають бути проведені економічні реформи та боротьба з корупцією, що поставить суспільство на "чіткий шлях вступу до ЄС" і покаже людям у Придністров’ї, що зв’язки з блоком, а не з росією, "принесуть користь їхньому життю".

Водночас уряд Кишинева звинувачує росію в тому, що вона прагне скасувати прагнення Молдови вступити в ЄС шляхом розпалювання нестабільності, підтримки прокремлівських політичних сил і організації протестів проти реформ, спрямованих на підвищення прозорості та верховенства права. москва неодноразово заперечувала втручання у справи Молдови, але утримує понад 1000 військових у Придністров’ї, що, на думку західних військових аналітиків, становить загрозу як для стабільності в країні, так і для безпеки в Україні.

"На жаль, росія продовжуватиме залишатися джерелом нестабільності ще багато років. Ми відчули спроби росії дестабілізувати нашу країну та підірвати наші зусилля з побудови сильних інституцій і сильних демократичних процесів, і тому інтеграція в ЄС є для нас такою важливою", - сказала Санду.

Вона підкреслила, що готується переобратися наступного року, щоб зберегти проєвропейські настрої та "уникнути відкату" в підтримці виходу з впливу москви. Як пише Bloomberg, "заморожений конфлікт" у Придністров'ї "може зірвати будь-які шанси" на приєднання Молдови до ЄС, тому є необхідність мирно вирішити ситуацію в регіоні.

Ще одним важливим фактором для країни є безпека. Попри те, що нейтралітет країни закріплено в її конституції, війна росії проти України спровокувала публічну дискусію щодо можливості вступу до НАТО.

"Звичайно, ми не почуваємося в безпеці. Сьогодні більшість людей все ще вважає, що потрібно зберігати нейтралітет. Що буде через півроку чи через рік, ми побачимо", - пояснила президент.

Нагадаємо

Президент Молдови Мая Санду заявила, що для Молдови більше не залишилось нічого хорошого в Співдружності Незалежних Держав.