Санду: в СНД для Молдови нічого хорошого не залишилось
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Для Молдови більше не залишилось нічого хорошого в Співдружності Незалежних Держав. Про це Президент Молдови Мая Санду сказала в інтерв’ю NonFiction, передає УНН.
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Так, Санду зазначила, що підтримує поступовий вихід Молдови з СНД, адже там не залишилось нічого хорошого для країни.
"На жаль, те, що сталось за весь цей час, показало, що в цій спільноті для Республіки Молдова нічого хорошого не залишилось", – сказала вона.
Президент Молдови наголосила, що рф не поважає сувернітет країни і це є однією з найбільших проблем.
"Коли існують постійні блокади, енергетичний шантаж, пропаганда і коли росія - , тому що найбільша проблема тут рф – не поважає суверенність, вибір нашої держави, то тоді, звісно, ми маємо виходити і завжди виходимо з інтересів наших громадян.
Коли, знову ж таки, всілякі блокади нашого експорту, коли ти платиш за газ дуже високі ціни й усе одно вони скорочують постачання газу на 60% без будь-яких причин – то що це за стратегічне партнерство?", – підкреслила Санду.
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Нагадаємо
Санду заявила, що Молдова хоче якнайшвидше вступити в ЄС, для захисту від загрози з боку рф.