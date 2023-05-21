Санду: в СНГ для Молдовы ничего хорошего не осталось

Детали

Так, Санду отметила, что поддерживает постепенный выход Молдовы из СНГ, ведь там не осталось ничего хорошего для страны.

"К сожалению, то, что произошло за все это время, показало, что в этом сообществе для Республики Молдова ничего хорошего не осталось", – сказала она.

Президент Молдовы подчеркнула, что рф не уважает суверенитет страны и это является одной из самых больших проблем.

"Когда существуют постоянные блокады, энергетический шантаж, пропаганда и когда россия - , потому что самая большая проблема здесь рф – не уважает суверенность, выбор нашего государства, то тогда, конечно, мы должны выходить и всегда исходим из интересов наших граждан.

Когда, опять же, всевозможные блокады нашего экспорта, когда ты платишь за газ очень высокие цены и все равно они сокращают поставки газа на 60% без каких-либо причин – то что это за стратегическое партнерство?", – подчеркнула Санду.

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Напомним

Санду заявила, что Молдова хочет как можно быстрее вступить в ЕС, для защиты от угрозы со стороны рф.