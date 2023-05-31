Молдова планирует вступить в ЕС до 2030 года, включая Приднестровье - Санду

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"Чем быстрее мы повысим уровень жизни, тем быстрее мы будем иметь шанс на воссоединение... 100%, это наша цель", - сказала она.

Детали

По словам Санду, чтобы решить ситуацию с Приднестровьем, в Молдове должны быть проведены экономические реформы и борьба с коррупцией, что поставит общество на "четкий путь вступления в ЕС" и покажет людям в Приднестровье, что связи с блоком, а не с россией, "принесут пользу их жизни".

В то же время правительство Кишинева обвиняет россию в том, что она хочет препятствовать стремлению Молдовы вступить в ЕС путем разжигания нестабильности, поддержки прокремлевских политических сил и организации протестов против реформ, направленных на повышение прозрачности и верховенства права. москва неоднократно отрицала вмешательство в дела Молдовы, но удерживает более 1000 военных в Приднестровье, что, по мнению западных военных аналитиков, представляет угрозу как для стабильности в стране, так и для безопасности в Украине.

"К сожалению, россия будет продолжать оставаться источником нестабильности еще много лет. Мы почувствовали попытки россии дестабилизировать нашу страну и подорвать наши усилия по построению сильных институтов и сильных демократических процессов, и поэтому интеграция в ЕС является для нас такой важной", - сказала Санду.

Она подчеркнула, что готовится переизбраться в следующем году, чтобы сохранить проевропейские настроения и "избежать отката" в поддержке выхода из влияния Москвы. Как пишет Bloomberg, "замороженный конфликт" в Приднестровье "может сорвать любые шансы" на присоединение Молдовы к ЕС, поэтому есть необходимость мирно разрешить ситуацию в регионе.

Еще одним важным фактором для страны является безопасность. Несмотря на то, что нейтралитет страны закреплен в ее конституции, война россии против Украины спровоцировала публичную дискуссию о возможности вступления в НАТО.

"Конечно, мы не чувствуем себя в безопасности. Сегодня большинство людей все еще считает, что нужно сохранять нейтралитет. Что будет через полгода или через год, мы увидим", - объяснила президент.

Напомним

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что для Молдовы больше не осталось ничего хорошего в Содружестве Независимых Государств.