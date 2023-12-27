Президент Молдовы: "Путин не остановится"

Российский диктатор Владимир Путин не остановится в Украине, если только его самого не остановить, заявила президент Молдовы Майя Санду в интервью румынским СМИ. Об этом пишет Point.md, передает УНН.

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Все должны понимать, что Путин не остановится, если его не остановят, а если Путина не остановить, цена для всех будет намного выше. Конечно, Украина приносит более высокую жертву. Но да, если Кремль не остановить, то нам всем придется понести гораздо более высокие расходы И в интересах всех, не только в интересах Украины и в интересах Молдовы, чтобы Украина выиграла эту войну, чтобы ей помогли сказала Санду.

Она подчеркнула, что верит в единство демократического мира и надеется, что Украина будет продолжать получать всю необходимую ей поддержку.

Молдова пытается помочь всем, чем может, включая обучение украинских саперов, оказание поддержки беженцам, которые решили остаться в Молдове, оказание гуманитарной поддержки. Каждый раз, когда у меня есть возможность, я говорю о необходимости поддержать Украину добавила президент Молдовы.

Майя Санду во второй раз будет баллотироваться на пост президента Молдовы в 2024 году