Майя Санду во второй раз будет баллотироваться на пост президента Молдовы в 2024 году

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  249643 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  217176 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  172887 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
22 декабря  •  166954 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  202146 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  206310 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  165439 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  149791 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
21 декабря  •  145760 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
21 декабря  •  132818 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  121913 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
21 декабря  •  113547 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
21 декабря  •  103830 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
20 декабря  •  147037 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
20 декабря  •  144075 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Майя Санду во второй раз будет баллотироваться на пост президента Молдовы в 2024 году

Лидер Молдовы Майя Санду объявила, что будет баллотироваться на второй срок на посту президента Молдовы и настаивает на проведении референдума о членстве в ЕС.

Новости Мира •   •  7135 просмотра
Майя Санду во второй раз будет баллотироваться на пост президента Молдовы в 2024 году

Легендарный "Щедрик" в центре Киева: пограничники накануне Рождества исполнили известную композицию Леонтовича

В Киеве на Софийской площади пограничники исполнили знаковую украинскую колядку "Щедрик": бывший преподаватель музыкального искусства, а ныне - охранник границы, а также военнослужащая Мария, которая до полномасштабного вторжения осуществляла проверку документов в крупнейшем аэропорту Украины.

Культура •   •  9536 просмотра
Легендарный "Щедрик" в центре Киева: пограничники накануне Рождества исполнили известную композицию Леонтовича

Бывший главнокомандующий НАТО, в праздничное рождественское время обратился с просьбой об увеличении помощи Украине

Адмирал Джеймс Ставридис призывает увеличить военную помощь Украине, подчеркивая справедливость в этом деле и выражая обеспокоенность по поводу выполнения обязательств союзниками.

Война •   •  15962 просмотра
Бывший главнокомандующий НАТО, в праздничное рождественское время обратился с просьбой об увеличении помощи Украине

Илон Маск "заинтересован" в аргентинском литии, а также откроет в стране сервис Starlink - президент Милей

Илон Маск проявил интерес к аргентинскому литию, и его спутниковый интернет-сервис Starlink планирует запустить работу в стране в 2024 году. Президент Хавьер Милей ищет правовые рамки для управления ресурсами.

Экономика •   •  16055 просмотра
Илон Маск "заинтересован" в аргентинском литии, а также откроет в стране сервис Starlink - президент Милей

В 2024 году во Франции начнет работу артиллерийская Коалиция в поддержку Украины - Минобороны

В 2024 году в Париже начнется Артиллерийская коалиция в поддержку Украины, которая сосредоточится на усилении огневой мощи с помощью таких систем, как "Цезарь".

Война •   •  25283 просмотра
В 2024 году во Франции начнет работу артиллерийская Коалиция в поддержку Украины - Минобороны

"Вера в победу света над тьмой" - Залужный поздравил с праздником Рождества Христова

Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, поздравил защитников и защитниц с Рождеством Христовым, отметив надежду и победу света над тьмой.

Общество •   •  23249 просмотра
"Вера в победу света над тьмой" - Залужный поздравил с праздником Рождества Христова

Вифлеем отказался проводить торжества к Рождеству из-за войны в секторе Газа

В Вифлееме отменили рождественские празднования, включая ярмарку и колядки, в знак солидарности с Газой. Вместо этого была представлена инсталляция "Рождество под руинами".

Новости Мира •   •  20177 просмотра
Вифлеем отказался проводить торжества к Рождеству из-за войны в секторе Газа

"Свет становится сильнее" - Зеленский обратился к украинцам, поздравляя с Рождеством по новому календарю

Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым, символизируя растущий дневной свет как победу света над тьмой. Он отметил общую цель - победу и свободу Украины.

Общество •   •  21719 просмотра
"Свет становится сильнее" - Зеленский обратился к украинцам, поздравляя с Рождеством по новому календарю

ООН призывает спасти 185 беженцев рохинджа, которые дрейфуют в Индийском океане

ООН призывает спасти 185 беженцев рохинджа на море; сообщается о критическом состоянии, один погибший.

Новости Мира •   •  22955 просмотра
ООН призывает спасти 185 беженцев рохинджа, которые дрейфуют в Индийском океане

Работаем над этими техническими решениями: Умеров об электронных повестках

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что специалисты разрабатывают технологию получения повестки, выясняют вопрос с базой данных призывников.

Общество •   •  30364 просмотра
Работаем над этими техническими решениями: Умеров об электронных повестках