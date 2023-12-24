Майя Санду во второй раз будет баллотироваться на пост президента Молдовы в 2024 году
Лидер Молдовы Майя Санду объявила, что будет баллотироваться на второй срок на посту президента Молдовы и настаивает на проведении референдума о членстве в ЕС.
Легендарный "Щедрик" в центре Киева: пограничники накануне Рождества исполнили известную композицию Леонтовича
В Киеве на Софийской площади пограничники исполнили знаковую украинскую колядку "Щедрик": бывший преподаватель музыкального искусства, а ныне - охранник границы, а также военнослужащая Мария, которая до полномасштабного вторжения осуществляла проверку документов в крупнейшем аэропорту Украины.
Бывший главнокомандующий НАТО, в праздничное рождественское время обратился с просьбой об увеличении помощи Украине
Адмирал Джеймс Ставридис призывает увеличить военную помощь Украине, подчеркивая справедливость в этом деле и выражая обеспокоенность по поводу выполнения обязательств союзниками.
Илон Маск "заинтересован" в аргентинском литии, а также откроет в стране сервис Starlink - президент Милей
Илон Маск проявил интерес к аргентинскому литию, и его спутниковый интернет-сервис Starlink планирует запустить работу в стране в 2024 году. Президент Хавьер Милей ищет правовые рамки для управления ресурсами.
В 2024 году во Франции начнет работу артиллерийская Коалиция в поддержку Украины - Минобороны
В 2024 году в Париже начнется Артиллерийская коалиция в поддержку Украины, которая сосредоточится на усилении огневой мощи с помощью таких систем, как "Цезарь".
"Вера в победу света над тьмой" - Залужный поздравил с праздником Рождества Христова
Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, поздравил защитников и защитниц с Рождеством Христовым, отметив надежду и победу света над тьмой.
Вифлеем отказался проводить торжества к Рождеству из-за войны в секторе Газа
В Вифлееме отменили рождественские празднования, включая ярмарку и колядки, в знак солидарности с Газой. Вместо этого была представлена инсталляция "Рождество под руинами".
"Свет становится сильнее" - Зеленский обратился к украинцам, поздравляя с Рождеством по новому календарю
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым, символизируя растущий дневной свет как победу света над тьмой. Он отметил общую цель - победу и свободу Украины.
ООН призывает спасти 185 беженцев рохинджа, которые дрейфуют в Индийском океане
ООН призывает спасти 185 беженцев рохинджа на море; сообщается о критическом состоянии, один погибший.
Работаем над этими техническими решениями: Умеров об электронных повестках
Министр обороны Рустем Умеров отметил, что специалисты разрабатывают технологию получения повестки, выясняют вопрос с базой данных призывников.