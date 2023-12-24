Майя Санду во второй раз будет баллотироваться на пост президента Молдовы в 2024 году

Президент Молдовы Майя Санду инициирует проведение референдума о вступлении в Европейский Союз следующей осенью. Также она сообщила, что будет баллотироваться во второй раз на пост президент. Об этом сообщила Санду на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

Уважаемые граждане, несколько лет назад мы вместе отправились на путь преобразования Молдовы в лучшую страну. Спустя 3 года мандата удалось сохранить мир дома, укрепить независимость страны, создать правительство с народом и начать переговоры о вступлении Молдовы в Евросоюз - сказал Санду.

Она подчеркнула, что будущее Молдовы в европейской семье, а также она попросила парламент страны инициировать организацию референдума по вступлению в ЕС следующей осенью, где решающим будет голос граждан.

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Также Санду призвала народ Молдовы поддержать ее на предстоящих президентских выборах в 2024 году.

Напомним,

Европарламент принял резолюцию с требованием до конца 2023 года начать переговоры о вступлении Молдовы в ЕС Молдовы в ЕС.

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