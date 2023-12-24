Британия потенциально может сделать больше для помощи Украине - Кэмерон
Киев • УНН
Кэмерон предполагает, что Великобритания могла бы увеличить военную поддержку Украины, отмечая важность противодействия российской агрессии.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон ожидает, что Лондон в 2024 году не уменьшит уровень военной поддержки Украины или даже сможет его увеличить. Об этом Кэмерон заявил в интервью The Telegraph, пишет УНН.
Детали
Экс-премьер Британии подчеркнул, что полномасштабная агрессия России против Украины является одной из главных угроз глобальной безопасности.
На вопрос журналистов, сохранится ли в 2024 году объем британской военной поддержки Киева - более два миллиарда фунтов стерлингов, - Кэмерон ответил: "Да, и я думаю, что мы потенциально можем сделать больше".
Мы рассматриваем, какие элементы расходов мы могли бы также перевести на многолетнюю основу
По мнению министра, Британия может сделать больше для увеличения количества оружия и оборудования, которые производят британские оборонные компании, стремящиеся восстановить запасы.
Мы должны рассматривать увеличение наших запасов как то, что хорошо для украинцев, так и то, что хорошо для нас в более опасном мире,
В 2022 году Великобритания выделила 2,3 миллиарда фунтов стерлингов на военную помощь Украине, а в 2023-м должна потратить столько же.
Кроме того, Великобритания также инициировала операцию "Интерфлекс" для подготовки украинских военнослужащих, в которой участвуют еще 10 государств.
Напомним,
Министры иностранных дел Британии и Китайской народной республики провели телефонный разговор в ходе которого обсудили ситуацию в Украине.
В частности, британский министр на своей странице в соцсети Х заявил, что Соединенное Королевство будет продолжать сотрудничать с Китаем там, где это отвечает интересам Британии.
Британия потенциально может сделать больше для помощи Украине - Кэмерон
Кэмерон предполагает, что Великобритания могла бы увеличить военную поддержку Украины, отмечая важность противодействия российской агрессии.
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