Британия потенциально может сделать больше для помощи Украине - Кэмерон

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  235435 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  199640 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  162941 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
22 декабря  •  158882 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  194347 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  200237 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  162667 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  148404 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
21 декабря  •  144729 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
21 декабря  •  132619 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  121713 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
21 декабря  •  113388 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
21 декабря  •  103764 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
20 декабря  •  146973 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
20 декабря  •  144009 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
britaniya-potentsialno-mozhet-sdelat-bolshe-dlya-pomoshchi-ukraine-kemeron

Британия потенциально может сделать больше для помощи Украине - Кэмерон

Киев  •  УНН

24 декабрь 2023, 08:11  •  2085 просмотра

Read in English

Кэмерон предполагает, что Великобритания могла бы увеличить военную поддержку Украины, отмечая важность противодействия российской агрессии.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон ожидает, что Лондон в 2024 году не уменьшит уровень военной поддержки Украины или даже сможет его увеличить. Об этом Кэмерон заявил в интервью The Telegraph, пишет УНН.

Детали

Экс-премьер Британии подчеркнул, что полномасштабная агрессия России против Украины является одной из главных угроз глобальной безопасности.

На вопрос журналистов, сохранится ли в 2024 году объем британской военной поддержки Киева - более два миллиарда фунтов стерлингов, - Кэмерон ответил: "Да, и я думаю, что мы потенциально можем сделать больше".

Мы рассматриваем, какие элементы расходов мы могли бы также перевести на многолетнюю основу

- заявил он.

По мнению министра, Британия может сделать больше для увеличения количества оружия и оборудования, которые производят британские оборонные компании, стремящиеся восстановить запасы.

Мы должны рассматривать увеличение наших запасов как то, что хорошо для украинцев, так и то, что хорошо для нас в более опасном мире,

- объяснил Кэмерон.

В 2022 году Великобритания выделила 2,3 миллиарда фунтов стерлингов на военную помощь Украине, а в 2023-м должна потратить столько же.

Кроме того, Великобритания также инициировала операцию "Интерфлекс" для подготовки украинских военнослужащих, в которой участвуют еще 10 государств.

Напомним,

Министры иностранных дел Британии и Китайской народной республики провели телефонный разговор в ходе которого обсудили ситуацию в Украине.

В частности, британский министр на своей странице в соцсети Х заявил, что Соединенное Королевство будет продолжать сотрудничать с Китаем там, где это отвечает интересам Британии.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Политика
Британія потенційно може зробити більше для допомоги Україні - Кемерон
Britain can potentially do more to help Ukraine - Cameron
Новости по теме

Британия потенциально может сделать больше для помощи Украине - Кэмерон

Кэмерон предполагает, что Великобритания могла бы увеличить военную поддержку Украины, отмечая важность противодействия российской агрессии.

Политика •   •  2085 просмотра
Британия потенциально может сделать больше для помощи Украине - Кэмерон

Оккупанты используют химическое оружие на левобережье Херсонщины - ISW

российские войска используют химическое оружие в Херсоне, применив гранаты К-51 против украинских сил, нарушив Конвенцию о запрещении химического оружия.

Война •   •  10018 просмотра
Оккупанты используют химическое оружие на левобережье Херсонщины - ISW

Оккупанты обстреляли село Подсреднее на Харьковщине: два человека получили ранения

Более 20 населенных пунктов Харьковщины, в том числе Подсреднее, были обстреляны врагом, два человека получили ранения.

Война •   •  11813 просмотра
Оккупанты обстреляли село Подсреднее на Харьковщине: два человека получили ранения

За сутки на Херсонщине в результате обстрелов погибли 4 человека, 9 - ранены

В результате российских обстрелов в Херсонской области погибли 4 и были ранены 9 человек, в том числе ребенок, при этом было выпущено 425 снарядов по различным объектам.

Война •   •  14228 просмотра
За сутки на Херсонщине в результате обстрелов погибли 4 человека, 9 - ранены

В Воздушных Силах уточнили количество сбитых ночью дронов

Во время ночного налета украинские Воздушные силы сбили 14 из 15 российских беспилотников-шахедов.

Война •   •  16790 просмотра
В Воздушных Силах уточнили количество сбитых ночью дронов

На фронте за сутки произошло 81 боестолкновение - Генштаб

Украинские войска отбили 81 атаку противника вдоль линии фронта, нанеся ему потери и удержав стратегические позиции, несмотря на интенсивные бои.

Война •   •  18938 просмотра
На фронте за сутки произошло 81 боестолкновение - Генштаб

На Днепропетровщине обломки дронов повредили 6 частных домов

Обломки беспилотников в результате ночной атаки повредили восемь зданий в Днепропетровской области; противовоздушная оборона сбила четыре беспилотника.

Общество •   •  17710 просмотра
На Днепропетровщине обломки дронов повредили 6 частных домов

Из-за ночного обстрела Херсона погибли супруги

В результате российского обстрела Херсона погибла пожилая пара, еще один житель получил ранения, а спасатели нашли еще одно тело под завалами.

Война •   •  20362 просмотра
Из-за ночного обстрела Херсона погибли супруги

Еще плюс 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли 353 190 военнослужащих и 5 858 танков.

Война •   •  22266 просмотра
Еще плюс 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Генштаб: Силы ПВО сбили 15 из 16 дронов россиян

Украинские силы противовоздушной обороны сбили 15 из 16 российских беспилотников во время ночной атаки.

Война •   •  35399 просмотра
Генштаб: Силы ПВО сбили 15 из 16 дронов россиян