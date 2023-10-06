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Резолюцію ухвалено: Європарламент закликав розпочати переговори щодо вступу Молдови до ЄС

Резолюцію ухвалено: Європарламент закликав розпочати переговори щодо вступу Молдови до ЄС

Київ • УНН

 • 667040 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою до кінця 2023 року розпочати переговори про вступ Молдови до ЄС. Про це повідомляє пресслужба Европарламенту, пише УНН.

Деталі

На думку євродепутатів, уряд Молдови "продемонстрував свою рішучість та здатність виконати вимоги Європейської комісії, щоб розпочати переговори про членство".

У Європарламенті вважають, що членство Молдови в ЄС стане геостратегічним вкладенням в об’єднану та сильну Європу.

При цьому в резолюції наголошується на "важливості продовження урядом Кишинева процесу реформ у країні не лише для досягнення політичної мети вступу до ЄС, але, перш за все, для відчутного покращення рівня життя молдаван".

"ЄС та його держави-члени повинні також збільшити свою фінансову та технічну допомогу Молдові, щоб сприяти її швидкій та ефективній інтеграції до ЄС", - йдеться у резолюції.

Водночас наголошується, що "вступ до ЄС залишається процесом, що ґрунтується на заслугах і вимагає виконання критеріїв членства". Тому "парламент закликає всіх політичних гравців Молдови шукати консенсус щодо найважливіших та невідкладних реформ з метою подальшої гармонізації законодавства країни зі стандартами ЄС".

Євродепутати особливо наголосили на важливості роботи "щодо стійкої та всеосяжної реформи правосуддя та боротьби з корупцією", а також щодо деолігархізації, реформи управління державними фінансами, боротьби з організованою злочинністю.

Резолюцію підтримали 448 депутатів Європарламенту, 45 висловилися проти, 43 утрималися.

Нагадаємо

Молдова може приєднатися до Європейського Союзу до 2030 року включно з Придністров'ям, де наразі присутні російські війська. Про це заявила президентка країни Мая Санду.

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