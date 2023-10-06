Резолюцію ухвалено: Європарламент закликав розпочати переговори щодо вступу Молдови до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою до кінця 2023 року розпочати переговори про вступ Молдови до ЄС. Про це повідомляє пресслужба Европарламенту, пише УНН.
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На думку євродепутатів, уряд Молдови "продемонстрував свою рішучість та здатність виконати вимоги Європейської комісії, щоб розпочати переговори про членство".
У Європарламенті вважають, що членство Молдови в ЄС стане геостратегічним вкладенням в об’єднану та сильну Європу.
При цьому в резолюції наголошується на "важливості продовження урядом Кишинева процесу реформ у країні не лише для досягнення політичної мети вступу до ЄС, але, перш за все, для відчутного покращення рівня життя молдаван".
"ЄС та його держави-члени повинні також збільшити свою фінансову та технічну допомогу Молдові, щоб сприяти її швидкій та ефективній інтеграції до ЄС", - йдеться у резолюції.
Водночас наголошується, що "вступ до ЄС залишається процесом, що ґрунтується на заслугах і вимагає виконання критеріїв членства". Тому "парламент закликає всіх політичних гравців Молдови шукати консенсус щодо найважливіших та невідкладних реформ з метою подальшої гармонізації законодавства країни зі стандартами ЄС".
Євродепутати особливо наголосили на важливості роботи "щодо стійкої та всеосяжної реформи правосуддя та боротьби з корупцією", а також щодо деолігархізації, реформи управління державними фінансами, боротьби з організованою злочинністю.
Резолюцію підтримали 448 депутатів Європарламенту, 45 висловилися проти, 43 утрималися.
Нагадаємо
Молдова може приєднатися до Європейського Союзу до 2030 року включно з Придністров'ям, де наразі присутні російські війська. Про це заявила президентка країни Мая Санду.