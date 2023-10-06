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Резолюция принята: Европарламент призвал начать переговоры по вступлению Молдовы в ЕС

Резолюция принята: Европарламент призвал начать переговоры по вступлению Молдовы в ЕС

Киев • УНН

 • 667039 просмотра

Киев. 6 октября. УНН. Европарламент принял резолюцию с требованием до конца 2023 года начать переговоры о вступлении Молдовы в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента, пишет УНН.

Детали

По мнению депутатов Европарламента, правительство Молдовы "продемонстрировало свою решимость и способность выполнить требования Европейской комиссии, чтобы начать переговоры о членстве".

В Европарламенте считают, что членство Молдовы в ЕС станет геостратегическим вложением в объединенную и сильную Европу.

При этом в резолюции отмечается "важность продолжения правительством Кишинева процесса реформ в стране не только для достижения политической цели вступления в ЕС, но, прежде всего, для ощутимого улучшения уровня жизни молдаван".

"ЕС и его государства-члены должны также увеличить свою финансовую и техническую помощь Молдове, чтобы способствовать ее быстрой и эффективной интеграции в ЕС", - говорится в резолюции.

В то же время отмечается, что "вступление в ЕС остается процессом, основанным на заслугах и требующим выполнения критериев членства". Поэтому "парламент призывает всех политических игроков Молдовы искать консенсус относительно важнейших и неотложных реформ с целью дальнейшей гармонизации законодательства страны со стандартами ЕС".

Депутаты Европарламента особо подчеркнули важность работы "по устойчивой и всеобъемлющей реформе правосудия и борьбе с коррупцией", а также по деолигархизации, реформе управления государственными финансами, борьбе с организованной преступностью.

Резолюцию поддержали 448 депутатов Европарламента, 45 высказались против, 43 воздержались.

Напомним

Молдова может присоединиться к Европейскому Союзу до 2030 года включая Приднестровье, где в настоящее время присутствуют российские войска. Об этом заявила президент страны Майя Санду.

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