Придністров'я, можливо, "попросить" путіна про "приєднання до рф". Радник прем'єра Молдови відреагував

У молдовському Тирасполі (столиця невизнаного Придністров'я) на 28 лютого призначено "з'їзд депутатів усіх рівнів". На цих зборах має бути озвучено прохання "від імені громадян, які проживають на лівому березі Дністра, прийняти Придністров'я до складу росії". Про це повідомив місцевий опозиціонер і активіст Геннадій Чорба, передає УНН з посиланням на Moldova Libera.

Чорба повідомив, що наступного дня, 29 лютого, про це "прохання" нібито оголосить російський диктатор володимир путін у своєму зверненні до федеральних зборів, які потім у прискореному порядку ухвалять рішення задовольнити "прохання, що надійшло".

На думку Геннадія Чорба, "команда провести цей з'їзд прийшла з москви".

Придністровський опозиціонер припускає, що проведення цього "з'їзду" стане в один ряд із нещодавно організованим у Тирасполі мітингом протесту проти так званого "економічного тиску Молдови" і має на меті "показати, що народ Придністров'я, в єдиному пориві засуджує владу Кишинева".

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Аналізуючи ситуацію, Чорба припускає, що саме з цим пов'язана і нещодавня заява міністра закордонних справ росії сергія лаврова про те, що "москва не залишить своїх громадян, які живуть у Придністров'ї, в біді".

Чорба закликав так званих придністровських депутатів усіх рівнів не допустити ухвалення подібного звернення, яке, за його побоюваннями, неминуче дасть володимиру путіну "юридичне право нанесення удару по території Молдови, включно з Придністров'ям, за будь-якого приводу".

Геннадій Чорба звернувся також до президентки Молдови Маї Санду з докором у бездіяльності та нечіткості позиції щодо проблеми Придністровського регіону.

Радник прем'єр-міністра Молдови Даніел Воде прокоментував передбачуваний "з'їзд" у Тирасполі 28 лютого і заявив, що Бюро з політики реінтеграції уважно стежить за відновленням у Придністровському регіоні Молдови.

"За наданою нам інформацією, немає підстав вважати, що ситуація у відносинах може погіршитися. Ми переконані, що Тирасполь усвідомлює наслідки, які він бере на себе в разі необдуманих кроків", - написав Воде.

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