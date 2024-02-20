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Україна готова відновити виїзне консульство у невизнаному «Придністров’ї» - МЗС

Україна готова відновити виїзне консульство у невизнаному «Придністров’ї» - МЗС

Київ • УНН

 • 30310 перегляди

Україна готова відновити роботу свого мобільного консульства у Придністровському регіоні Молдови для надання консульських послуг українським громадянам, якщо буде забезпечена їхня безпека та свобода пересування.

Україна готова розглянути питання щодо відновлення виїзних консульських послуг на території придністровського регіону Молдови, що наразі контролюється невизнаною "Придністровською республікою". Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 19 лютого посол з особливих доручень МЗС України Паун Роговей зустрівся віцепрем’єр-міністром Молдови з питань реінтеграції Олегом Серебряном та "президентом" невизнаного "Придністров’я" Вадимом Красносельським.

Сторони обмінялися думками щодо розв’язання проблемних питань у відносинах між Кишиневом та Тирасполем.

Українська сторона наголосила, що виступає виключно за мирне врегулювання "придністровського питання" зі збереженням суверенітету і територіальної цілісності Молдови у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Референдум про входження Молдови до ЄС пройде без Придністров'я28.12.23, 11:12 • 27491 перегляд

Також Київ рішуче реагуватиме на будь-які провокації, спрямовані як на втягування придністровського регіону у війну росії проти України, так і на дестабілізацію ситуації в Молдові загалом.

Крім того, Україна підтвердила, що вважає платформу у форматі "5+2" нефункціональною через присутність у ній росії. Київ закликав якнайшвидше вивести російські війська з  придністровського регіону, утилізувати боєприпаси на складах у селі Ковбасна та переформатувати місію на Дністрі з військової у цивільну.

Водночас Україна висловила готовість розглянути питання щодо відновлення виїзних консульських послуг для громадян України на території "Придністров’я". Проте для цього є дві вимоги:

  • потрібно забезпечити безпеку для українських консульських співробітників;
  • та гарантувати дипломатам безперешкодне переміщення до/з місця проведення виїзних консульських дій.

Зі свого боку представник Тирасполя підтвердив, що вони готові взаємодіяти з Кишиневом щодо відкриття нових транспортних коридорів для українського експорту.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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