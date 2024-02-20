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Украина готова восстановить выездное консульство в непризнанном "Приднестровье" - МИД

Украина готова восстановить выездное консульство в непризнанном "Приднестровье" - МИД

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 23:50  •  7266 просмотра

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Украина готова возобновить работу своего мобильного консульства в Приднестровском регионе Молдовы для предоставления консульских услуг украинским гражданам, если будет обеспечена их безопасность и свобода передвижения.

Украина готова рассмотреть вопрос о восстановлении выездных консульских услуг на территории приднестровского региона Молдовы, который сейчас контролируется непризнанной "Приднестровской республикой". Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 19 февраля посол по особым поручениям МИД Украины Паун Роговей встретился с вице-премьер-министром Молдовы по вопросам реинтеграции Олегом Серебряном и "президентом" непризнанного "Приднестровья" Вадимом Красносельским.

Стороны обменялись мнениями по решению проблемных вопросов в отношениях между Кишиневом и Тирасполем.

Украинская сторона подчеркнула, что выступает исключительно за мирное урегулирование "приднестровского вопроса" с сохранением суверенитета и территориальной целостности Молдовы в пределах ее международно признанных границ.

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Также Киев будет решительно реагировать на любые провокации, направленные как на втягивание приднестровского региона в войну России против Украины, так и на дестабилизацию ситуации в Молдове в целом.

Кроме того, Украина подтвердила, что считает платформу в формате "5+2" нефункциональной из-за присутствия в ней России. Киев призвал как можно быстрее вывести российские войска из  приднестровского региона, утилизировать боеприпасы на складах в селе Колбасна и переформатировать миссию на Днестре из военной в гражданскую.

В то же время Украина выразила готовность рассмотреть вопрос о восстановлении выездных консульских услуг для граждан Украины на территории "Приднестровья". Однако для этого есть два требования:

  • нужно обеспечить безопасность для украинских консульских сотрудников;
  • и гарантировать дипломатам беспрепятственное перемещение к/из места проведения выездных консульских действий.

Со своей стороны представитель Тирасполя подтвердил, что они готовы взаимодействовать с Кишиневом по открытию новых транспортных коридоров для украинского экспорта.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Украина готова восстановить выездное консульство в непризнанном "Приднестровье" - МИД

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