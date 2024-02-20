Украина готова восстановить выездное консульство в непризнанном "Приднестровье" - МИД

Украина готова рассмотреть вопрос о восстановлении выездных консульских услуг на территории приднестровского региона Молдовы, который сейчас контролируется непризнанной "Приднестровской республикой". Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

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Отмечается, что 19 февраля посол по особым поручениям МИД Украины Паун Роговей встретился с вице-премьер-министром Молдовы по вопросам реинтеграции Олегом Серебряном и "президентом" непризнанного "Приднестровья" Вадимом Красносельским.

Стороны обменялись мнениями по решению проблемных вопросов в отношениях между Кишиневом и Тирасполем.

Украинская сторона подчеркнула, что выступает исключительно за мирное урегулирование "приднестровского вопроса" с сохранением суверенитета и территориальной целостности Молдовы в пределах ее международно признанных границ.

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Также Киев будет решительно реагировать на любые провокации, направленные как на втягивание приднестровского региона в войну России против Украины, так и на дестабилизацию ситуации в Молдове в целом.

Кроме того, Украина подтвердила, что считает платформу в формате "5+2" нефункциональной из-за присутствия в ней России. Киев призвал как можно быстрее вывести российские войска из приднестровского региона, утилизировать боеприпасы на складах в селе Колбасна и переформатировать миссию на Днестре из военной в гражданскую.

В то же время Украина выразила готовность рассмотреть вопрос о восстановлении выездных консульских услуг для граждан Украины на территории "Приднестровья". Однако для этого есть два требования:

нужно обеспечить безопасность для украинских консульских сотрудников;

и гарантировать дипломатам беспрепятственное перемещение к/из места проведения выездных консульских действий.

Со своей стороны представитель Тирасполя подтвердил, что они готовы взаимодействовать с Кишиневом по открытию новых транспортных коридоров для украинского экспорта.