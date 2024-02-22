Приднестровье возможно "попросит" путина о "присоединении к рф". Советник премьера  Молдовы отреагировал

В молдовском Тирасполе (столица непризнанного Приднестровья) на 28 февраля назначен "съезд депутатов всех уровней". На этом собрании должна быть озвучена просьба "от имени граждан, проживающих на левом берегу Днестра" принять Приднестровье в состав россии". Об этом сообщил местный оппозиционер и активист Геннадий Чорба, передает УНН со ссылкой на Moldova Libera.

Чорба сообщил, что на следующий день, 29 февраля, об этой "просьбе" якобы объявит российский диктатор владимир путин в своем обращении к федеральному собранию, которое затем в ускоренном порядке примет решение удовлетворить "поступившую просьбу".

По мнению Геннадия Чорба, "команда провести этот съезд пришла из москвы".

Приднестровкий оппозиционер предполагает, что проведение этого "съезда" встанет в один ряд с недавно организованным в Тирасполе митингом протеста против так называемого "экономического давления Молдовы" и преследует цель "показать, что народ Приднестровья, в едином порыве осуждает власти Кишинева".

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Анализируя ситуацию, Чорба предполагает, что именно с этим связано и недавнее заявление министра иностранных дел россии сергея лаврова о том, что "москва не оставит своих граждан, живущих в Приднестровье, в беде".

Чорба призвал так называемых приднестровских депутатов всех уровней не допустить принятия подобного обращения, которое, по его опасениям, неминуемо даст владимиру путину "юридическое право нанесения удара по территории Молдовы, включая Приднестровье, при любом предлоге".

Геннадий Чорба обратился также к президенту Молдовы Майе Санду с упреком в бездействии и нечеткости позиции относительно проблемы Приднестровкого региона.

Советник премьер-министра Молдовы Даниел Водэ прокомментировал предполагаемых "съезд" в Тирасполе 28 февраля и заявил, что Бюро по политике реинтеграции внимательно следит за восстановлением в Приднестровском регионе Молдовы.

"По предоставлению нам информации, нет оснований полагать, что ситуация в отношениях может ухудшиться. Мы убеждены, что Тирасполь осознает последствия, которые он принимает на себя в случае необдуманных шагов", - написал Водэ.

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