У невизнаному Придністров'ї заперечують чутки про ймовірне звернення до путіна щодо "приєднання до рф"

Віцеголова так званого парламенту невизнаного Придністров’я Галина Антюфєєва прокоментувала повідомлення про те, що на "з’їзді депутатів" 28 лютого можуть ухвалити звернення до президента рф володимира путіна. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.

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Зазначається, що віцеголова придністровського "парламенту" – яка стала першим місцевим посадовцем, хто прокоментував чутки про майбутній "з’їзд депутатів" – назвала їхніх поширювачів "провокаторами".

Вона підкреслила, що Придністров’я вже зверталось до росії з проханням увійти в її склад і сьогодні це було б не доречно.

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Знаєте, є такі провокатори. Ті люди, які бажають зла нашій республіці, вони про це пишуть. Тому я вважаю, що це неймовірна дурість, яку я навіть не хочу коментувати. У 2006 році на референдумі народ висловив свою думку з цього питання. І сьогодні, коли ситуація така складна, коли поруч спеціальна військова операція, коли є купа інших проблем, це неймовірна дурість піднімати це питання (приєднання регіону до складу рф - ред.) і вирішувати його