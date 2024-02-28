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Зеленский обсудил с президентом Молдовы противодействие российскому влиянию в непризнанном Приднестровье

Зеленский обсудил с президентом Молдовы противодействие российскому влиянию в непризнанном Приднестровье

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 18:24  •  5802 просмотра

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Лидеры Украины и Молдовы обсудили попытки россии дестабилизировать ситуацию в Приднестровье и эффективные инструменты противодействия российскому влиянию.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером Молдовы Майей Санду. Об этом сообщает пресс-служба главы государства пишет УНН.

Детали 

Отмечается, что встреча лидеров состоялась в рамках саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Тиране.

Главы государств обсудили недавние события в Приднестровском регионе Молдовы, попытки России дестабилизировать там ситуацию и действенные инструменты противостояния влиянию страны-агрессора.

Спасибо за ваши слова поддержки. Мы абсолютно на вашей стороне. Мы поддерживаем вас и ваших людей

- подчеркнул Владимир Зеленский.

Дополнение

Отдельное внимание во время переговоров президенты уделили функционированию транспортных коридоров для экспорта украинской продукции по территории Молдовы.

Собеседники подчеркнули, что интеграция Украины и Молдовы в Европейский Союз является общей целью двух стран, и договорились о дальнейшей взаимной поддержке и координации усилий на пути к членству в ЕС.

Напомним

Сегодня, 28 февраля, в Приднестровье состоялся съезд "депутатов" и "советников". Правление непризнанной республики обратилось к россии за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдовы.  Завтра путин должен выступить перед Федеральным собранием россии по этому вопросу.

Госдума рассмотрит просьбу Приднестровья о помощи в условиях экономической блокады Молдовы28 февраля 2024, 17:03 • 16350 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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