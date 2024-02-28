Зеленский обсудил с президентом Молдовы противодействие российскому влиянию в непризнанном Приднестровье
Киев • УНН
Лидеры Украины и Молдовы обсудили попытки россии дестабилизировать ситуацию в Приднестровье и эффективные инструменты противодействия российскому влиянию.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером Молдовы Майей Санду. Об этом сообщает пресс-служба главы государства пишет УНН.
Детали
Отмечается, что встреча лидеров состоялась в рамках саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" в Тиране.
Главы государств обсудили недавние события в Приднестровском регионе Молдовы, попытки России дестабилизировать там ситуацию и действенные инструменты противостояния влиянию страны-агрессора.
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Дополнение
Отдельное внимание во время переговоров президенты уделили функционированию транспортных коридоров для экспорта украинской продукции по территории Молдовы.
Собеседники подчеркнули, что интеграция Украины и Молдовы в Европейский Союз является общей целью двух стран, и договорились о дальнейшей взаимной поддержке и координации усилий на пути к членству в ЕС.
Напомним
Сегодня, 28 февраля, в Приднестровье состоялся съезд "депутатов" и "советников". Правление непризнанной республики обратилось к россии за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдовы. Завтра путин должен выступить перед Федеральным собранием россии по этому вопросу.
Госдума рассмотрит просьбу Приднестровья о помощи в условиях экономической блокады Молдовы28 февраля 2024, 17:03 • 16350 просмотров
Зеленский обсудил с президентом Молдовы противодействие российскому влиянию в непризнанном Приднестровье
Лидеры Украины и Молдовы обсудили попытки россии дестабилизировать ситуацию в Приднестровье и эффективные инструменты противодействия российскому влиянию.
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