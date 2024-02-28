Госдума рассмотрит просьбу Приднестровья о помощи в условиях экономической блокады Молдовы

Государственная дума рф рассмотрит обращение Приднестровья к россии с просьбой о помощи в связи с экономической блокадой со стороны Молдовы. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, передает УНН.

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Госдума официально рассмотрит обращение Приднестровья к России с просьбой о помощи - сообщают российские каналы.

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Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдовы. Соответствующую декларацию принял съезд местных "депутатов".