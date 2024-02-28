Госдума рассмотрит просьбу Приднестровья о помощи в условиях экономической блокады Молдовы

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
  •  41865 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
  •  80709 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
  •  104280 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
  •  107061 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
  •  106095 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  142720 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  167887 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  156456 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  172864 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  185460 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Госдума рассмотрит просьбу Приднестровья о помощи в условиях экономической блокады Молдовы

Госдума рассмотрит просьбу Приднестровья о помощи в условиях экономической блокады Молдовы

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 17:03  •  5339 просмотра

Read in English

Государственная Дума России рассмотрит обращение Приднестровья к России с просьбой о помощи из-за экономической блокады сепаратистского региона со стороны Молдовы.

Государственная дума рф рассмотрит обращение Приднестровья к россии с просьбой о помощи в связи с экономической блокадой со стороны Молдовы. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Госдума официально рассмотрит обращение Приднестровья к России с просьбой о помощи

- сообщают российские каналы. 

Дополнение

Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдовы. Соответствующую декларацию принял съезд местных "депутатов". 

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаПолитика
prydnistroviaПриднестровье
telegramТелеграмма
moldovaМолдова
Держдума розгляне прохання Придністров'я про допомогу в умовах економічної блокади Молдови
State Duma to consider Transnistria's request for assistance in the face of Moldova's economic blockade
Новости по теме

Госдума рассмотрит просьбу Приднестровья о помощи в условиях экономической блокады Молдовы

Государственная Дума России рассмотрит обращение Приднестровья к России с просьбой о помощи из-за экономической блокады сепаратистского региона со стороны Молдовы.

Война •   •  5339 просмотра
Госдума рассмотрит просьбу Приднестровья о помощи в условиях экономической блокады Молдовы

В этом году Украина ежемесячно нуждается в около трех миллиардов долларов помощи - Марченко

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, ежемесячная потребность Украины во внешнем финансировании в 2024 году составит около 3 миллиардов гривен.

Война •   •  5692 просмотра
В этом году Украина ежемесячно нуждается в около трех миллиардов долларов помощи - Марченко

Вооруженные силы США сокращают 24 тысячи рабочих мест: изменения происходят на фоне нехватки призывников

Армия США сокращает свою численность на 24 000 солдат, или почти на 5%, из-за трудностей с набором и меняющейся среды безопасности.

Новости Мира •   •  4437 просмотра
Вооруженные силы США сокращают 24 тысячи рабочих мест: изменения происходят на фоне нехватки призывников

Украина и Польша не обсуждали закрытие границ во время переговоров - торгпред Украины

Украина и Польша не обсуждали закрытие границ во время переговоров относительно протестующих и разблокирования пунктов пропуска. Сейчас дипломаты ищут конструктивное решение как разблокировать границу и учесть интересы фермеров обеих сторон.

Экономика •   •  7439 просмотра
Украина и Польша не обсуждали закрытие границ во время переговоров - торгпред Украины

Премьер-министр Польши Туск встретится с протестующими фермерами в четверг: будут говорить о проблемах аграриев и субсидиях

Премьер-министр Польши Туск встретится с протестующими фермерами в четверг, чтобы обсудить их проблемы с правилами ЕС по изменению климата и росту расходов, а также конкуренцию со стороны Украины.

Экономика •   •  7965 просмотра
Премьер-министр Польши Туск встретится с протестующими фермерами в четверг: будут говорить о проблемах аграриев и субсидиях

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 216 пожаров - ГСЧС

216 пожаров вспыхнули по всей Украине за минувшие сутки на общей площади 113 гектаров, а с начала года чрезвычайные службы страны сообщили о более 1100 пожарах.

Общество •   •  12336 просмотра
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 216 пожаров - ГСЧС

россияне атаковали КАБами Великий Бурлук на Харьковщине: два человека погибли, среди них 6-летняя девочка

Российские оккупационные войска сбросили КАБы на село в Харьковской области, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, в том числе шестилетняя девочка.

Война •   •  10534 просмотра
россияне атаковали КАБами Великий Бурлук на Харьковщине: два человека погибли, среди них 6-летняя девочка

"Развиваем культуру дронов": Минобороны будет сотрудничать с Федерацией военно-технологического спорта

Министерство обороны Украины подписало меморандум с Федерацией военно-технических видов спорта Украины по улучшению подготовки военных.

Война •   •  12177 просмотра
"Развиваем культуру дронов": Минобороны будет сотрудничать с Федерацией военно-технологического спорта

Трое подростков до смерти избили мужчину в парке на Харьковщине, снимая видео - полиция

Трем подросткам в возрасте 15-16 лет сообщено о подозрении за избиение до смерти 62-летнего мужчины в парке в Краснограде и съемку этого на видео.

Криминал и ЧП •   •  10674 просмотра
Трое подростков до смерти избили мужчину в парке на Харьковщине, снимая видео - полиция

9000 долларов за налаживание схемы по нелегальному выезду за границу уклонистов: пограничники задержали организаторов преступной схемы

Двое мужчин из Львова были задержаны после попытки подкупить пограничника 9 000 долларов США за помощь в переправке через границу лиц, которым запрещен выезд из Украины, но пограничник отказался и сообщил о них.

Война •   •  12821 просмотра
9000 долларов за налаживание схемы по нелегальному выезду за границу уклонистов: пограничники задержали организаторов преступной схемы