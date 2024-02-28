Держдума розгляне прохання Придністров'я про допомогу в умовах економічної блокади Молдови
Київ • УНН
Державна Дума росії розгляне звернення Придністров'я до росії з проханням про допомогу через економічну блокаду сепаратистського регіону з боку Молдови.
Державна дума рф розгляне звернення Придністров’я до росії з проханням про допомогу у зв'язку з економічною блокадою з боку Молдови. Про це повідомляють російські Telegram-канали, передає УНН.
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Держдума офіційно розгляне звернення Придністров’я до росії з проханням про допомогу
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Придністров'я звернулося до росії за допомогою у зв'язку з економічною блокадою з боку Молдови. Відповідну декларацію ухвалив з'їзд місцевих "депутатів".