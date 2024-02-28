Зеленский встретился с главой правительства Боснии и Герцеговины: обсудили оборонное сотрудничество и Глобальный саммит мира
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Боряной Кришто в Тиране, поблагодарив ее за политическую поддержку Украины и обсудив взаимное сотрудничество и поддержку членства в ЕС.
Хакеры взломали сайт украинского Парламента и создали фейковый Telegram-канал ВР
Хакеры взломали сайт Верховной Рады Украины и заменили ссылку на ее официальный Telegram-канал, подставив вместо него фейковый канал.
На Полтавщине прогремели взрывы - СМИ
В Миргородском районе Полтавской области во время объявленной воздушной тревоги 28 февраля прогремели взрывы.
Финляндия не запрещала Украине бить по рф переданным оружием
Финские официальные лица объяснили, что хотя Финляндия не накладывала ограничений на использование Украиной предоставленного оружия, дальность действия финских вооружений меньше, чем у ракет дальнего радиуса действия, поставляемых другими странами.
Воздушная тревога в 7 регионах: для Киева и Полтавщины ракетная угроза
В нескольких областях Украины, включая Киевскую и Полтавскую, была объявлена воздушная тревога в связи с предупреждениями о ракетной угрозе со стороны россии.
Генштаб: россияне 25 раз штурмовали украинские позиции на Новопавловском направлении
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной: произошло 79 боевых столкновений, противник нанес 5 ракетных и 91 авиационный удар как по позициям украинских военных, так и по мирным населенным пунктам. Согласно опубликованным отчетам наиболее горячими направлениями остаются Авдеевское и Новопавловское.
Украина и Северная Македония подписали Совместную декларацию по евроатлантической интеграции
Президент Украины Зеленский и Премьер-министр Северной Македонии Джафери подписали совместную декларацию в поддержку евроатлантической интеграции Украины и членства в НАТО.
Зеленский обсудил создание хаба для реабилитации военных с президентом Северной Македонии
Президент Зеленский поблагодарил президента Северной Македонии за поддержку членства Украины в НАТО и обсудил сотрудничество по реабилитации украинских воинов и детей погибших защитников.
Зеленский поблагодарил Президента Сербии Вучича за приют украинцев, и поддержку и поддержку Формулы Мира
Зеленский поблагодарил Президента Сербии Вучича за предоставление убежища украинцам, которые бегут от войны, и поддержку украинской мирной формулы.
HIMARS прилетели по оккупантам в Еленовке, которых выстраивали для награждения: ликвидирован заместитель комбрига и еще 18 армейцев рф
Две украинские ракеты "HIMARS" попали в российских солдат, которые готовились к награждению, убив 19 и ранив 12. Об этом пишут российские СМИ.