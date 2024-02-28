Зеленский встретился с главой правительства Боснии и Герцеговины: обсудили оборонное сотрудничество и Глобальный саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Боряной Кришто. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, пишет УНН.

Детали

Встреча лидеров состоялась в Тиране в рамках саммита "Украина - Юго-Восточная Европа".

Глава государства поблагодарил Боснию и Герцеговину за политическую поддержку Украины во время полномасштабного вторжения России.

Спасибо за поддержку Украины и украинцев, нашей территориальной целостности. Спасибо, что вы на нашей стороне с первых дней полномасштабной войны - заявил Зеленский.

Стороны обсудили взаимную поддержку Украины и Боснии и Герцеговины на пути к общей цели - приобретению полноправного членства в Европейском Союзе.

Зеленский обсудил с президентом Молдовы противодействие российскому влиянию в непризнанном Приднестровье

Мы идем бок о бок и готовы помогать друг другу на этом пути в ЕС - подчеркнул президент Украины.

Также Владимир Зеленский и Боряна Кришто обсудили вопросы оборонного сотрудничества. Глава государства проинформировал собеседницу об оборонных потребностях Украины, в частности в артиллерии и средствах ПВО.

Президент Украины поблагодарил Боснию и Герцеговину за готовность принять участие в первом Глобальном саммите мира, который запланировано провести в Швейцарии.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Северной Македонии и поблагодарил его за поддержку членства Украины в НАТО. Также стороны обсудили сотрудничество по реабилитации украинских воинов и детей погибших защитников.