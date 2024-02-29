Есть новые оборонные соглашения, новые пакеты помощи: Зеленский подвел итоги визитов в Балканские страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по результатам визитов в Балканские страны есть новые оборонные договоренности, новые пакеты помощи, а также договоренности по совместному производству с партнерами. Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении, передает УНН.

Несколько итогов по визитам. Главное - есть новые оборонные договоренности, новые пакеты. Будет больше артиллерии и больше нашего совместного производства с партнерами. Каждую встречу и каждый день мы используем для того, чтобы можно было добавить возможностей нашим воинам. Я благодарю всех партнеров, которые помогают так, как нужно. И вовремя, без задержек. - сказал Зеленский.

Напомним

Накануне Владимир Зеленский встретился с Председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Боряной Кришто в Тиране, поблагодарив ее за политическую поддержку Украины и обсудив взаимное сотрудничество и поддержку членства в ЕС.

Также вчера Зеленский и Премьер-министр Северной Македонии Джафери подписали совместную декларацию в поддержку евроатлантической интеграции Украины и членства в НАТО.