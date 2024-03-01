Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности с Нидерландами - Зеленский
Киев • УНН
Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение по безопасности, которое предусматривает выделение Украине 2 млрд евро военной помощи в этом году и дальнейшую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.
Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение по безопасности, сообщил Президент Владимир Зеленский указав, что подписал документ вместе с нидерландским премьер-министром Марком Рютте, пишет УНН.
Сегодня мы с Марком Рютте подписали двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Нидерландами. Документ предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в этом году, а также дальнейшую оборонную помощь в течение следующих десяти лет
По словам Президента, соглашение также определяет "приоритеты оказания помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств, с особым акцентом на укреплении Воздушных сил Вооруженных сил Украины".
"Соглашение формализует принципиальную позицию Нидерландов по усилению санкций против россии, принуждение ее к возмещению убытков и привлечения агрессора к ответственности", - отметил Зеленский.
Глава государства сообщил также, что согласно документу, "Нидерланды также поддерживают будущее членство Украины в ЕС и НАТО".
"Я благодарен Премьер-министру Рютте за это соглашение, которое усилит защиту Украины, в частности города Харькова, где мы сегодня встретились", - отметил он.
Дополнение
Украина перед этим подписала соглашения по безопасности еще с шестью государствами: Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией.
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