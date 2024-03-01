Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности с Нидерландами - Зеленский

Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение по безопасности, сообщил Президент Владимир Зеленский указав, что подписал документ вместе с нидерландским премьер-министром Марком Рютте, пишет УНН.

Сегодня мы с Марком Рютте подписали двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Нидерландами. Документ предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в этом году, а также дальнейшую оборонную помощь в течение следующих десяти лет - написал Зеленский в соцсетях.

По словам Президента, соглашение также определяет "приоритеты оказания помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств, с особым акцентом на укреплении Воздушных сил Вооруженных сил Украины".

"Соглашение формализует принципиальную позицию Нидерландов по усилению санкций против россии, принуждение ее к возмещению убытков и привлечения агрессора к ответственности", - отметил Зеленский.

Глава государства сообщил также, что согласно документу, "Нидерланды также поддерживают будущее членство Украины в ЕС и НАТО".

"Я благодарен Премьер-министру Рютте за это соглашение, которое усилит защиту Украины, в частности города Харькова, где мы сегодня встретились", - отметил он.

Дополнение

Украина перед этим подписала соглашения по безопасности еще с шестью государствами: Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией.

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