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Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности с Нидерландами - Зеленский

Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности с Нидерландами - Зеленский

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 14:35  •  8619 просмотра

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Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение по безопасности, которое предусматривает выделение Украине 2 млрд евро военной помощи в этом году и дальнейшую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.

Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение по безопасности, сообщил Президент Владимир Зеленский указав, что подписал документ вместе с нидерландским премьер-министром Марком Рютте, пишет УНН.

Сегодня мы с Марком Рютте подписали двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Нидерландами. Документ предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в этом году, а также дальнейшую оборонную помощь в течение следующих десяти лет

- написал Зеленский в соцсетях.

По словам Президента, соглашение также определяет "приоритеты оказания помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств, с особым акцентом на укреплении Воздушных сил Вооруженных сил Украины".

"Соглашение формализует принципиальную позицию Нидерландов по усилению санкций против россии, принуждение ее к возмещению убытков и привлечения агрессора к ответственности", - отметил Зеленский.

Глава государства сообщил также, что согласно документу, "Нидерланды также поддерживают будущее членство Украины в ЕС и НАТО".

"Я благодарен Премьер-министру Рютте за это соглашение, которое усилит защиту Украины, в частности города Харькова, где мы сегодня встретились", - отметил он.

Дополнение

Украина перед этим подписала соглашения по безопасности еще с шестью государствами: Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией. 

Есть новые оборонные соглашения, новые пакеты помощи: Зеленский подвел итоги визитов в Балканские страны29 февраля 2024, 17:36 • 34594 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаПолитика
mark-ryutteМарк Рютте
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
natoNATO
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
daniyaДания
kanadaКанада
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
italiyaИталия
germaniyaГермания
niderlandiНидерланды
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
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