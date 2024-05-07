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Китайський дипломат вважає, що рф має брати участь у Саміті Миру

Китайський дипломат вважає, що рф має брати участь у Саміті Миру

Київ • УНН

 • 118570 перегляди

Китайський дипломат в рф Чжан Ханьхуей висловився на підтримку рівноправної участі москви в Саміті Миру для обговорення варіантів припинення війни в Україні.

Китайський дипломат вважає, що рф повинна приєднатися до мирних переговорів щодо України на Саміті Миру. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У інтерв'ю російському державному інформаційному агентству ріа посол Китаю в рф Чжан Ханьхуей підкреслив, що Пекін підтримує мирну конференцію щодо війни в Україні, яка передбачає рівноправну участь російської та української сторін.

Китай виступає за своєчасне скликання міжнародної мирної конференції, схваленої російською та українською сторонами, з рівноправною участю всіх сторін і чесним обговоренням усіх варіантів миру

- зазначив Чжан Ханьхуей.

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Нагадаємо

Саміт Миру відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, маючи на меті досягнення миру в Україні. Проте рф на неї не запросили. Відтак, москва заявила, що не бачить сенсу в таких мирних переговорах, а Київ відкрито повідомив, що не бачить місця для рф на Саміті Миру.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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