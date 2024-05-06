Министр иностранных дел Польши надеется, что НАТО очертит планы по укреплению безопасности Украины

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Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
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Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
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