Министр иностранных дел Польши надеется, что НАТО очертит планы по укреплению безопасности Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский надеется, что во время саммита НАТО в Вашингтоне союзники обозначат планы по укреплению безопасности Украины, а также ее интеграции в Альянс. Об этом он сказал в интервью RMF24, передает УНН.

Надеюсь, что мы наметим практические планы по укреплению безопасности Украины, чтобы через несколько лет Украина смогла присоединиться к евроатлантическим институтам - сказал он.

Журналист напомнил, что Украина надеется услышать конкретные предложения во время саммита НАТО, но Сикорский отметил, что не стоит "создавать нереалистичные ожидания, которые не могут быть выполнены".

В то же время глава МИД Польши отметил, что оборонные бюджеты в Европе растут, а Польша является лидером в этом вопросе. Он пояснил, что поскольку Россия атаковала Украину и угрожает НАТО, расходы Альянса на оборону должны расти.

Они должны расти, потому что Россия атаковала наших соседей и угрожает нам. НАТО - самый мощный альянс в мировой истории. Однажды он уже выиграл у России. Он снова победит - подчеркнул Сикорский.

Кроме того, он повторил свой тезис о том, что войну можно закончить за пять минут звонком российского диктатора путина к его министру обороны шойгу.

Глава МИД Сикорский отказался раскрывать планы Польши по военному вмешательству в поддержку Украины