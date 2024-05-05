Глава МИД Сикорский отказался раскрывать планы Польши по военному вмешательству в поддержку Украины

Министр иностранных дел Польши избежал конкретного ответа на вопрос о возможном военном вмешательстве Польши в поддержку Украины. Об этом сообщает RMF24, передает УНН.

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью BBC World на вопрос о возможном военном вмешательстве Польши для помощи Украине в войне с террористическим государством ответил осторожно, указав, что не будет разглашать планы своей страны, оставляя путину место для собственных предположений.

Мы не будем раскрывать свои карты. Пусть президент путин задумается, что мы будем делать - заявил Радослав Сикорский.

Министр отметил, что сейчас Польша тратит наибольшую часть ВВП в НАТО на оборону - 4 %.

Кроме того, затрагивая тему американской поддержки, Сикорский выразил удовлетворение относительно одобрения Конгрессом США военной помощи Украине, отметив, что лучше тратить деньги на защиту, чем на восстановление государства.

Я считаю, что гораздо лучше тратить деньги на защиту Украины, чем потом ее отстраивать - подчеркнул Радослав Сикорский.

Сикорский отметил, что завершение войны в Украине будет возможно только тогда, когда Путин поймет высокую цену продолжения агрессии и прекратит ее. В то же время он выразил сомнения, что рф готова к дипломатическим переговорам.

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