Глава МИД Сикорский заявил, что россия проиграет в войне против Польши

россия не сможет победить в войне против Польши, ведь Варшава не будет сражаться одна - у нее будут союзники. Об этом в интервью газете Bild заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает УНН.

Детали

Сикорский отметил, что "не удивится", если рф решит в очередной раз совершить нападение на Польшу.

россия нападала на Польшу много раз за 500 лет нашей истории. Поэтому мы совсем не удивимся(нападению рф - ред.). россия тогда бы проиграла, потому что мы, как Запад, намного мощнее россии. Сегодня Украина не борется в одиночку. В отличие от того, что часто случалось в прошлом, мы не будем воевать в одиночку - заявил Сикорский.

Комментируя возможность российского нападения на страны НАТО, Сикорский указал, что немецких политиков, "похоже, устраивает, что россия будет готова только через четыре-пять лет, а к тому времени будет готова и Германия".

У россии "нет интереса" нападать на страны НАТО - шойгу

Но дело в том, что прежде чем россия доберется до Германии, она должна добраться до некоторых других стран - подчеркнул глава МИД Польши.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому журналисту Бруно Веспи предупредил, что в случае проигрыша Украины, россия обязательно нападет на страны НАТО.