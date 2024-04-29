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Глава МЗС Сікорський заявив, що росія програє у війні проти Польщі

Глава МЗС Сікорський заявив, що росія програє у війні проти Польщі

Київ • УНН

 • 23496 перегляди

росія не зможе виграти війну проти Польщі, тому що Варшава не буде воювати сама і матиме союзників на Заході, який набагато потужніший за рф, вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

росія не зможе перемогти у війні проти Польщі, адже Варшава не битиметься одна - вона матиме союзників. Про це в інтерв'ю газеті Bild заявив лава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає УНН.

Деталі 

Сікорський зауважив, що "не здивується", якщо рф вирішить вчергове здійснити напад на Польщу.

росія нападала на Польщу багато разів за 500 років нашої історії. Тому ми зовсім не здивуємося(нападу рф - ред.). росія тоді б програла, тому що ми, як Захід, набагато потужніші за росію. Сьогодні Україна не бореться наодинці. На відміну від того, що часто траплялося в минулому, ми не будемо воювати наодинці

- заявив Сікорський.

Коментуючи можливість російського нападу на країни НАТО, Сікорський вказав, що німецьких політиків, "схоже, влаштовує, що росія буде готова лише через чотири-п'ять років, а до того часу буде готова і Німеччина".

У росії "немає інтересу" нападати на країни НАТО – шойгу26.04.24, 12:59 • 19345 переглядiв

Але річ у тім, що перш ніж росія дістанеться до Німеччини, вона має дістатися до деяких інших країн

- підкреслив глава МЗС Польщі. 

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському журналісту Бруно Веспі попередив, що у разі програшу України, росія обов'язково нападе на країни НАТО.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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