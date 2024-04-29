Глава МЗС Сікорський заявив, що росія програє у війні проти Польщі
Київ • УНН
росія не зможе виграти війну проти Польщі, тому що Варшава не буде воювати сама і матиме союзників на Заході, який набагато потужніший за рф, вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
росія не зможе перемогти у війні проти Польщі, адже Варшава не битиметься одна - вона матиме союзників. Про це в інтерв'ю газеті Bild заявив лава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає УНН.
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Сікорський зауважив, що "не здивується", якщо рф вирішить вчергове здійснити напад на Польщу.
росія нападала на Польщу багато разів за 500 років нашої історії. Тому ми зовсім не здивуємося(нападу рф - ред.). росія тоді б програла, тому що ми, як Захід, набагато потужніші за росію. Сьогодні Україна не бореться наодинці. На відміну від того, що часто траплялося в минулому, ми не будемо воювати наодинці
Коментуючи можливість російського нападу на країни НАТО, Сікорський вказав, що німецьких політиків, "схоже, влаштовує, що росія буде готова лише через чотири-п'ять років, а до того часу буде готова і Німеччина".
У росії "немає інтересу" нападати на країни НАТО – шойгу26.04.24, 12:59 • 19345 переглядiв
Але річ у тім, що перш ніж росія дістанеться до Німеччини, вона має дістатися до деяких інших країн
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Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському журналісту Бруно Веспі попередив, що у разі програшу України, росія обов'язково нападе на країни НАТО.