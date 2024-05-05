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Глава МЗС Сікорський відмовився розкривати плани Польщі щодо військового втручання на підтримку України

Глава МЗС Сікорський відмовився розкривати плани Польщі щодо військового втручання на підтримку України

Київ • УНН

 • 26078 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський уникнув розкриття планів Польщі щодо можливого військового втручання на підтримку України проти рф.

Міністр закордонних справ Польщі уникнув конкретної відповіді на питання щодо можливого військового втручання Польщі в підтримку України. Про це повідомляє RMF24, передає УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у інтерв'ю BBC World на запитання про можливе військове втручання Польщі для допомоги Україні у війні з терористичною державою відповів обережно, вказавши, що не розголошуватиме плани своєї країни, залишаючи путіну місце для власних припущень.

Ми не будемо розкривати свої карти. Нехай президент путін задумається, що ми будемо робити

- заявив Радослав Сікорський.

Міністр зауважив, що нині Польща витрачає найбільшу частину ВВП в НАТО на оборону – 4 %.

Крім того, порушуючи тему американської підтримки, Сікорський висловив задоволення щодо схвалення Конгресом США військової допомоги Україні, зауваживши, що краще витрати гроші на захист, ніж на відновлення держави.

Я вважаю, що набагато краще витрачати гроші на захист України, ніж потім її відбудовувати

- підкреслив Радослав Сікорський.

Сікорський зазначив, що завершення війни в Україні буде можливе лише тоді, коли путін зрозуміє високу ціну продовження агресії та припинить її. Водночас він висловив сумніви, що рф готова до дипломатичних переговорів.

Глава МЗС Сікорський заявив, що росія програє у війні проти Польщі29.04.24, 02:35 • 23495 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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