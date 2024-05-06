Міністр закордонних справ Польщі сподівається, що НАТО окреслить плани щодо зміцнення безпеки України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сподівається, що під час саміту НАТО у Вашингтоні союзники окреслять плани щодо зміцнення безпеки України, а також її інтеграції в Альянс. Про це він сказав в інтерв'ю RMF24, передає УНН.

Сподіваюся, що ми окреслимо практичні плани зі зміцнення безпеки України, щоб за кілька років Україна змогла приєднатися до євроатлантичних інституцій

Журналіст нагадав, що Україна сподівається почути конкретні пропозиції під час саміту НАТО, але Сікорський зазначив, що не варто "створювати нереалістичні очікування, які не можуть бути виконані".

Водночас очільник МЗС Польщі зазначив, що оборонні бюджети в Європі зростають, а Польща є лідером у цьому питанні. Він пояснив, що оскільки росія атакувала Україну і загрожує НАТО, витрати Альянсу на оборону мають зростати.

Вони мають зростати, тому що росія атакувала наших сусідів і загрожує нам. НАТО - найпотужніший альянс у світовій історії. Одного разу він уже виграв у Росії. Він знову переможе