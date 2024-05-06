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Міністр закордонних справ Польщі сподівається, що НАТО окреслить плани щодо зміцнення безпеки України

Міністр закордонних справ Польщі сподівається, що НАТО окреслить плани щодо зміцнення безпеки України

Київ • УНН

 • 32721 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі сподівається, що НАТО окреслить плани щодо зміцнення безпеки України та її інтеграції в Альянс під час майбутнього саміту у Вашингтоні.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сподівається, що під час саміту НАТО у Вашингтоні союзники окреслять плани щодо зміцнення безпеки України, а також її інтеграції в Альянс. Про це він сказав в інтерв'ю RMF24, передає УНН.

Сподіваюся, що ми окреслимо практичні плани зі зміцнення безпеки України, щоб за кілька років Україна змогла приєднатися до євроатлантичних інституцій

- сказав він.

Журналіст нагадав, що Україна сподівається почути конкретні пропозиції під час саміту НАТО, але Сікорський зазначив, що не варто "створювати нереалістичні очікування, які не можуть бути виконані".

Водночас очільник МЗС Польщі зазначив, що оборонні бюджети в Європі зростають, а Польща є лідером у цьому питанні. Він пояснив, що оскільки росія атакувала Україну і загрожує НАТО, витрати Альянсу на оборону мають зростати.

Вони мають зростати, тому що росія атакувала наших сусідів і загрожує нам. НАТО - найпотужніший альянс у світовій історії. Одного разу він уже виграв у Росії. Він знову переможе

- наголосив Сікорський.

Крім того, він повторив свою тезу про те, що війну можна закінчити за п'ять хвилин дзвінком російського диктатора путіна до його міністру оборони шойгу.

Глава МЗС Сікорський відмовився розкривати плани Польщі щодо військового втручання на підтримку України05.05.24, 00:06 • 26078 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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