Причетний до низки скандалів польський суддя попросив у білорусі політичного притулку

Суддя Воєводського адміністративного суду у Варшаві Томаш Шмідт просить політичного притулку в білорусі через свою незгоду з політикою польської влади. Польські ЗМІ повідомляють, що у квітні Томаш Шмідт був головою колегії суддів, які розглядали позови проти закладів соціального страхування (ZUS) щодо питань призначення фінансової допомоги; також Шмідт причетний до скандалу на ґрунті ненависті в Міністерстві юстиції Польщі. Про це передає УНН із посиланням на BiełTA і Radio Svoboda.

Деталі

Суддя воєводського адміністративного суду Варшави Томаш Шмідт приїхав до Білорусі та заявив, що хоче залишитися у країні, а також проситиме про політичний притулок.

Так, я прошу статус політичного біженця, - підкреслив він, відповідаючи на уточнююче запитання інформагентства. Крім того, Шмідт заявив, що "хотів би показати Білорусь такою, якою бачить її як іноземець" та висловив думку, що громадянам балтійських держав варто побувати у Білорусі і побачити "справжню ситуацію", яку національні ЗМІ начебто "подають викривлено".

Довідково

Томаш Шмідт був суддею 2-го відділу Воєводського адміністративного суду у Варшаві. Він має відношення до так званого скандалу на ґрунті ненависті в Міністерстві юстиції Польщі. У 2019 році під керівництвом тодішнього заступника міністра юстиції Лукаша Пеб’яка існувала група дискредитуючих суддів, які виступали проти змін у судовій системі, запроваджених PiS (польська політична партія, заснована Лехом Качинським – ред.).

Також видання Niezależna.pl повідомляє, що у квітні Томаш Шмідт був головою колегії суддів у справі про скарги на ZUS з приводу призначення пенсії за непрацездатністю.

Доповнення

Виїзд польського судді до Білорусі прокоментував міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Ця інформація жахлива, бо якщо хтось вибирає Білорусь – це означає в чиїх інтересах він всі ці роки працював у Польщі, від чийого імені. Це не є природній напрямок, виїзд до Мінська, де керує Лукашенко і шукаючи там прихистку наводить на думку щодо попередньої діяльності. (..) Буду очікувати звіту служб, звіту від всіх тим, хто може мати відомості на цю тему. Справа вимагає негайного з'ясування