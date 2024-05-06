Причетний до низки скандалів польський суддя попросив у білорусі політичного притулку

ukenru
14:28 • 93006 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 88433 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 96930 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 94013 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 102980 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 101087 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 125683 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 141054 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 142595 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 287398 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3.7 м/с
47 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 75776 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 86539 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 79451 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 74933 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 42549 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 92944 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 287350 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 387787 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 400667 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 313960 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 35193 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 34386 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 73634 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 89050 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 99335 перегляди
Актуальне
Причетний до низки скандалів польський суддя попросив у білорусі політичного притулку

Причетний до низки скандалів польський суддя попросив у білорусі політичного притулку

Київ • УНН

 • 21415 перегляди

Польський суддя Томаш Шмідт просить політичного притулку в білорусі. Міністр оборони Польщі очікує звіту спецслужб про попередню діяльність утікача.

Суддя Воєводського адміністративного суду у Варшаві Томаш Шмідт просить політичного притулку в білорусі через свою незгоду з політикою польської влади. Польські ЗМІ повідомляють, що у квітні Томаш Шмідт був головою колегії суддів, які розглядали позови проти закладів соціального страхування (ZUS) щодо питань призначення фінансової допомоги; також Шмідт причетний до скандалу на ґрунті ненависті в Міністерстві юстиції Польщі. Про це передає УНН із посиланням на BiełTA і Radio Svoboda.

Деталі

Суддя воєводського адміністративного суду Варшави Томаш Шмідт приїхав до Білорусі та заявив, що хоче залишитися у країні, а також проситиме про політичний притулок.

Так, я прошу статус політичного біженця, - підкреслив він, відповідаючи на уточнююче запитання інформагентства. Крім того, Шмідт заявив, що "хотів би показати Білорусь такою, якою бачить її як іноземець" та висловив думку, що громадянам балтійських держав варто побувати у Білорусі і побачити "справжню ситуацію", яку національні ЗМІ начебто "подають викривлено".

Довідково

Томаш Шмідт був суддею 2-го відділу Воєводського адміністративного суду у Варшаві. Він має відношення до так званого скандалу на ґрунті ненависті в Міністерстві юстиції Польщі. У 2019 році під керівництвом тодішнього заступника міністра юстиції Лукаша Пеб’яка існувала група дискредитуючих суддів, які виступали проти змін у судовій системі, запроваджених PiS (польська політична партія, заснована Лехом Качинським – ред.).

Також видання Niezależna.pl повідомляє, що у квітні Томаш Шмідт був головою колегії суддів у справі про скарги на ZUS з приводу призначення пенсії за непрацездатністю.

Доповнення

Виїзд польського судді до Білорусі прокоментував міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Ця інформація жахлива, бо якщо хтось вибирає Білорусь – це означає в чиїх інтересах він всі ці роки працював у Польщі, від чийого імені. Це не є природній напрямок, виїзд до Мінська, де керує Лукашенко і шукаючи там прихистку наводить на думку щодо попередньої діяльності. (..) Буду очікувати звіту служб, звіту від всіх тим, хто може мати відомості на цю тему. Справа вимагає негайного з'ясування

– повідомив міністр оборони Польщі.

Нагадаємо

Президент білорусі олександр лукашенко здійснить дводенний візит до москви, де відвідає "парад перемоги" та візьме участь у саміті Євразійської економічної ради, присвяченому 10-й річниці заснування ЄАЕС.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що білорус, який працює на росіян і підозрюється в тому, що наказав двом полякам вбити соратника Олексія Навального, був затриманий.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,408.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.69