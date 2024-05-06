Причастный к ряду скандалов польский судья попросил в Беларуси политического убежища

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
  •  18800 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  103675 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  109041 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  221989 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  210344 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  206410 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173594 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113767 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  129038 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126585 просмотра

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Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  404497 просмотра

Причастный к ряду скандалов польский судья попросил в Беларуси политического убежища

Польский судья Томаш Шмидт просит политического убежища в Беларуси. Министр обороны Польши ожидает отчета спецслужб о предыдущей деятельности беглеца.

Новости Мира •   •  3097 просмотра
Причастный к ряду скандалов польский судья попросил в Беларуси политического убежища

Из-за "воинственных заявлений" Парижа: в мид рф разъяснили, почему вызвали посла Франции

Французский посол был вызван в министерство иностранных дел россии из-за воинственных заявлений Парижа и растущей вовлеченности в украинский конфликт, а москва предостерегла от попыток создать "стратегическую неопределенность" для россии.

Новости Мира •   •  3881 просмотра
Из-за "воинственных заявлений" Парижа: в мид рф разъяснили, почему вызвали посла Франции

Клименко обсудил с главой МВД Азербайджана гуманитарное сотрудничество и миграционную политику

Украина и Азербайджан обсудили гуманитарное сотрудничество, включая поддержку Азербайджана в разминировании украинских земель и завершение работы над обновленными соглашениями о борьбе с организованной преступностью и миграционной политике, во время онлайн-встречи между министрами внутренних дел двух стран.

политика •   •  4335 просмотра
Клименко обсудил с главой МВД Азербайджана гуманитарное сотрудничество и миграционную политику

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

История участия Украины в песенном конкурсе.

Культура •   •  18800 просмотра
Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

На этой неделе лукашенко прибудет в москву с деловым визитом

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит двухдневный визит в Москву, где посетит "парад победы" и примет участие в саммите Евразийского экономического совета, посвященном 10-й годовщине основания ЕАЭС.

Новости Мира •   •  5075 просмотра
На этой неделе лукашенко прибудет в москву с деловым визитом

Две бомбы за два дня: российские самолеты дважды "атаковали" Белгородскую область

В белгородской области россии за два дня было сброшено две бомбы: одна бомба ФАБ-250 была найдена возле села 3 мая, а другая бомба ФАБ-500 случайно упала на город белгород 4 мая, ранив 7 человек и повредив здания.

Война •   •  6119 просмотра
Две бомбы за два дня: российские самолеты дважды "атаковали" Белгородскую область

Военные рф устроили "дружественный огонь" по своим на Пасху: 5 захватчиков получили огнестрельные ранения

российские военнослужащие 38-й отдельной мотострелковой бригады открыли "дружеский огонь" друг по другу во время распития спиртных напитков на Пасху возле Пологов, в результате чего 5 оккупантов получили огнестрельные ранения, двое из них - в тяжелом состоянии.

Война •   •  7861 просмотра
Военные рф устроили "дружественный огонь" по своим на Пасху: 5 захватчиков получили огнестрельные ранения

На Днепропетровщине в результате российских обстрелов повреждена линия электропередач

Российские войска пять раз атаковали Днепропетровскую область, используя беспилотники-камикадзе, повредив линию электропередач, но обошлось без жертв.

Война •   •  8371 просмотра
На Днепропетровщине в результате российских обстрелов повреждена линия электропередач

Зеленский почтил украинских пехотинцев: вручил награды и боевые знамена

В День пехоты Президент Зеленский почтил украинских пехотинцев как основу армии, вручив награды и боевые знамена бригадам за их мужество и жертвенность в защите украинской земли.

Война •   •  9749 просмотра
Зеленский почтил украинских пехотинцев: вручил награды и боевые знамена

"Парад победы": кто из мировых лидеров прибудет в москву на 9 мая

Лидеры 8 стран, включая Кыргызстан, Лаос, Гвинею-Бисау, Туркменистан, Таджикистан, Кубу, Казахстан и Беларусь, примут участие в Параде Победы в Москве 9 мая.

Новости Мира •   •  8130 просмотра
"Парад победы": кто из мировых лидеров прибудет в москву на 9 мая