Причастный к ряду скандалов польский судья попросил в Беларуси политического убежища

Судья Воеводского административного суда в Варшаве Томаш Шмидт просит политического убежища в Беларуси из-за своего несогласия с политикой польских властей. Польские СМИ сообщают, что в апреле Томаш Шмидт был председателем коллегии судей, которые рассматривали иски против учреждений социального страхования (ZUS) по вопросам назначения финансовой помощи; также Шмидт причастен к скандалу на почве ненависти в Министерстве юстиции Польши. Об этом передает УНН со ссылкой на BiełTA и Radio Svoboda.

Детали

Судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт приехал в Беларусь и заявил, что хочет остаться в стране, а также будет просить о политическом убежище.

Да, я прошу статус политического беженца, - подчеркнул он, отвечая на уточняющий вопрос информагентства. Кроме того, Шмидт заявил, что "хотел бы показать Беларусь такой, какой видит ее как иностранец" и выразил мнение, что гражданам балтийских государств стоит побывать в Беларуси и увидеть "настоящую ситуацию", которую национальные СМИ якобы "подают искаженно".

Справочно

Томаш Шмидт был судьей 2-го отдела Воеводского административного суда в Варшаве. Он имеет отношение к так называемому скандалу на почве ненависти в Министерстве юстиции Польши. В 2019 году под руководством тогдашнего заместителя министра юстиции Лукаша Пебьяка существовала группа дискредитирующих судей, которые выступали против изменений в судебной системе, введенных PiS (польская политическая партия, основанная Лехом Качиньским - ред.

Также издание Niezależna.pl сообщает, что в апреле Томаш Шмидт был председателем коллегии судей по делу о жалобах на ZUS по поводу назначения пенсии по нетрудоспособности.

Дополнение

Выезд польского судьи в Беларусь прокомментировал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Эта информация ужасна, потому что если кто-то выбирает Беларусь - это означает в чьих интересах он все эти годы работал в Польше, от чьего имени. Это не естественное направление, выезд в Минск, где руководит Лукашенко и ища там убежища наводит на мысль о предыдущей деятельности. (...) Буду ожидать отчета служб, отчета от всех тем, кто может иметь сведения на эту тему. Дело требует немедленного выяснения - сообщил министр обороны Польши.

Напомним,

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит двухдневный визит в Москву, где посетит "парад победы" и примет участие в саммите Евразийского экономического совета, посвященном 10-й годовщине основания ЕАЭС.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что белорус, который работает на россиян и подозревается в том, что приказал двум полякам убить соратника Алексея Навального, был задержан.