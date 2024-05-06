Цього тижня лукашенко прибуде до москви з робочим візитом
Київ • УНН
Президент білорусі олександр лукашенко здійснить дводенний візит до москви, де відвідає "парад перемоги" та візьме участь у саміті Євразійської економічної ради, присвяченому 10-й річниці заснування ЄАЕС.
Президент білорусі олександр лукашенко планує дводенний візит до москви, де він відвідає "парад перемоги" та візьме участь Вищої Євразійської економічної ради. Про це пише УНН з посиланням на заяву пресслужби лукашенка.
Деталі
Зазначається, що у середу, 8 травня, лукашенко прибуде до москви на саміт візьме Вищої Євразійської економічної ради. Цього місяця виповнюється 10 років від дня підписання Договору про створення ЄАЕС. Захід пройде у вузькому та розширеному складах.
Очікується, що Олександр Лукашенко у своєму виступі на засіданні позначить позицію Білорусі щодо основних питань порядку денного та висловиться про перспективи подальшого розвитку євразійської інтеграції.
Також 9 травня лукашенко на Червоній площі разом з іншими запрошеними лідерами країн буде присутній на військовому параді в ознаменування 79-х роковин Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
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Він також візьме участь у церемонії покладання квітів до Могилі Невідомого Солдата, що відбудеться після військового параду.
Доповнення
Раніше УНН писав, що на "парад перемоги" у москві прибудуть лідери восьми країн. Це зокрема президенти Киргизстану, Лаосу, Гвінею-Бісау, Туркменістану, Таджикистану, Куби та Казахстану.
Нагадаємо
У квітні президент олександр лукашенко заявив, що Мінськ не хоче погрожувати іншим країнам, але Білорусь готується до війни.