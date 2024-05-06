Цього тижня лукашенко прибуде до москви з робочим візитом

ukenru
16:38 • 34248 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 127595 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 111644 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 115960 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 112770 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 114562 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 108213 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 128970 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 142175 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 143650 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3 м/с
54 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 106923 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 102414 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 100256 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 52927 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 74467 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 127560 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 311220 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 400951 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 412677 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 324973 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 52927 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 46303 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 80211 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 95068 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 103244 перегляди
Актуальне
Цього тижня лукашенко прибуде до москви з робочим візитом

Цього тижня лукашенко прибуде до москви з робочим візитом

Київ • УНН

 • 24184 перегляди

Президент білорусі олександр лукашенко здійснить дводенний візит до москви, де відвідає "парад перемоги" та візьме участь у саміті Євразійської економічної ради, присвяченому 10-й річниці заснування ЄАЕС.

Президент білорусі олександр лукашенко планує дводенний візит до москви, де він відвідає "парад перемоги" та візьме участь Вищої Євразійської економічної ради. Про це пише УНН з посиланням на заяву пресслужби лукашенка. 

Деталі 

Зазначається, що у середу, 8 травня, лукашенко прибуде до москви на саміт візьме  Вищої Євразійської економічної ради.  Цього місяця виповнюється 10 років від дня підписання Договору про створення ЄАЕС. Захід пройде у вузькому та розширеному складах.

Очікується, що Олександр Лукашенко у своєму виступі на засіданні позначить позицію Білорусі щодо основних питань порядку денного та висловиться про перспективи подальшого розвитку євразійської інтеграції.

Також 9 травня лукашенко на Червоній площі разом з іншими запрошеними лідерами країн буде присутній на військовому параді в ознаменування 79-х роковин Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

білорусь та росія хочуть об'єднати списки "екстремістів" та "екстремістських ресурсів"06.02.24, 17:39 • 22239 переглядiв

Він також візьме участь у церемонії покладання квітів до Могилі Невідомого Солдата, що відбудеться після військового параду. 

Доповнення

Раніше УНН писав, що на "парад перемоги" у москві прибудуть лідери восьми країн. Це зокрема президенти Киргизстану, Лаосу, Гвінею-Бісау, Туркменістану, Таджикистану, Куби та Казахстану.

Нагадаємо

У квітні президент олександр лукашенко заявив, що Мінськ не хоче погрожувати іншим країнам, але Білорусь готується до війни.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу
turkmenistanТуркменістан
kyrhyzstanКиргизстан
kazakhstanКазахстан
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,193.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,821.36