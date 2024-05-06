"Парад перемоги": хто зі світових лідерів прибуде до москви на 9 травня
Київ • УНН
Лідери 8 країн, включаючи Киргизстан, Лаос, Гвінею-Бісау, Туркменістан, Таджикистан, Кубу, Казахстан і Білорусь, візьмуть участь у Параді Перемоги в Москві 9 травня.
На "парад Перемоги" з нагоди 9 травня, що традиційно відбувається у москві, прибудуть лідери восьми країн. Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
Наразі відомо, що на парад у Москві приїде президент Киргизстану Садір Жапаров, він планує робочий візит до москви на 8-9 травня.
Також відомо, що президенти Лаосу Тхонглун Сісуліт та Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало приїдуть до росії та візьмуть участь у параді Перемоги 9 травня.
Також на параді будуть присутні лідери Туркменістану, Таджикистану та Куби.
На 8 та 9 травня до москви також запланований візит президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, але наразі невідомо чи прибуде він на сам парад.
Окрім того, традиційно до Москви прибуде президент білорусі олександр лукашенко, який планує приєднатись до путіна на "параді перемоги".
На парад також запрошено глав виконавчих органів Союзної держави, СНД, ЄАЕС, ОДКБ, Шанхайської організації співробітництва, Євразійського банку розвитку та голови дипломатичних місій, військових аташе дружніх держав.
Як пишуть росЗМІ у параді 9 травня в Москві візьмуть участь понад 9 тис. осіб та 70 одиниць техніки.
Доповнення
Тим часом в окупованому Криму знову скасували акцію "Безсмертний полк". Окупанти пояснили це "питаннями безпеки".
Про скасування парадів та інших заходів до 9 травня також повідомила влада низки російських регіонів – зокрема, курська, брянської, білгородської, рязанської та псковської областей.
Нагадаємо
Міноборони Великої Британії у звіті на основі розвідданих проаналізувало відміну у росії цьогорічного маршу "безсмертний полк", вказавши, що це сталося, імовірно, через вразливість до ударів безпілотників і потенційні протести проти війни в Україні.