"Парад победы": кто из мировых лидеров прибудет в москву на 9 мая

На "парад Победы" по случаю 9 мая, который традиционно проходит в Москве прибудут лидеры восьми стран. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Известно, что на парад в Москве приедет президент Кыргызстана Садир Жапаров, он планирует рабочий визит в Москву на 8-9 мая.

Также известно, что президенты Лаоса Тхонглун Сисулит и Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало приедут в Россию и примут участие в параде Победы 9 мая.

Также на параде будут присутствовать лидеры Туркменистана, Таджикистана и Кубы.

На 8 и 9 мая в Москву также запланирован визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, но пока неизвестно прибудет ли он на сам парад.

Кроме того, традиционно в Москву прибудет президент Беларуси Александр Лукашенко, который планирует присоединиться к Путину на "параде победы".

На парад также приглашены главы исполнительных органов Союзного государства, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского банка развития и главы дипломатических миссий, военных атташе дружественных государств.

Как пишут росСМИ в параде 9 мая в Москве примут участие более 9 тыс. человек и 70 единиц техники.

Дополнение

Тем временем в оккупированном Крыму снова отменили акцию "Бессмертный полк". Оккупанты объяснили это "вопросами безопасности".

Об отмене парадов и других мероприятий к 9 мая также сообщили власти ряда российских регионов - в частности, курской, брянской, белгородской, рязанской и псковской областей.

Напомним

Минобороны Великобритании в отчете на основе разведданных проанализировало отмену в россии нынешнего марша "бессмертный полк", указав, что это произошло, вероятно, из-за уязвимости к ударам беспилотников и потенциальных протестов против войны в Украине.