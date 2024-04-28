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Британська розвідка проаналізувала відміну росією маршу "безсмертний полк" до 9 травня

Британська розвідка проаналізувала відміну росією маршу "безсмертний полк" до 9 травня

Київ • УНН

 • 26225 перегляди

Марш «безсмертний полк» і паради до Дня Перемоги в кількох західних регіонах росії були скасовані з міркувань безпеки, ймовірно, через вразливість до ударів безпілотників і потенційних протестів проти війни в Україні.

Міноборони Великої Британії у звіті на основі розвідданих проаналізувало відміну у росії цьогорічного маршу "безсмертний полк", вказавши, що це сталося, імовірно, через вразливість до ударів безпілотників і потенційні протести проти війни в Україні, пише УНН.

Деталі

У звіті зазначається, що марш "безсмертний полк" росії, який мав відбутися 9 травня 2024 року, скасовано. Під час маршу члени сім'ї зазвичай демонстрували фотографії загиблих ветеранів Другої світової війни, що асоціювалося з Днем Перемоги. Натомість портрети можуть бути виставлені в автомобілях та громадських місцях з 1 по 11 травня.

За даними росЗМІ, паради Перемоги в п'яти регіонах росії також скасовані з міркувань безпеки. До них належать брянськ, псков, рязань, курськ та бєлгород. У МО Британії зауважили, що усі перелічені регіони розташовані на заході росії і тому, "мабуть, уразливі" для ударів безпілотних літальних апаратів (БПЛА). 

"Другий рік поспіль марш "безсмертний полк" скасовується, а паради Перемоги скорочуються з міркувань безпеки. Цього року інавгурація президента путіна передує Дню Перемоги і відбудеться 7 травня. Імовірність протестів та невдоволення війною в Україні також, ймовірно, вплинула на розрахунки російського керівництва" - зазначили у МО Британії.

В окупованому Криму скасували акцію "Безсмертний полк", параду на 9 травня теж не буде23.04.24, 15:36 • 16137 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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