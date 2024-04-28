Британская разведка проанализировала отмену россией марша "бессмертный полк" к 9 мая

Минобороны Великобритании в отчете на основе разведданных проанализировало отмену в россии марша "бессмертный полк" в этом году, указав, что это произошло, вероятно, из-за уязвимости к ударам беспилотников и потенциальных протестов против войны в Украине, пишет УНН.

Детали

В отчете отмечается, что марш "бессмертный полк" россии, который должен был состояться 9 мая 2024 года, отменен. Во время марша члены семьи обычно демонстрировали фотографии погибших ветеранов Второй мировой войны, что ассоциировалось с Днем Победы. Вместо этого портреты могут быть выставлены в автомобилях и общественных местах с 1 по 11 мая.

По данным росСМИ, парады Победы в пяти регионах россии также отменены из соображений безопасности. К ним относятся брянск, псков, рязань, курск и белгород. В МО Британии отметили, что все перечисленные регионы расположены на западе россии и поэтому, "вероятно, уязвимы" для ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"Второй год подряд марш "бессмертный полк" отменяется, а парады Победы сокращаются из соображений безопасности. В этом году инаугурация президента путина предшествует Дню Победы, которая состоится 7 мая. Вероятность протестов и недовольство войной в Украине также, вероятно, повлияла на расчеты российского руководства", - отметили в МО Великобритании.

В оккупированном Крыму отменили акцию "Бессмертный полк", парада на 9 мая тоже не будет