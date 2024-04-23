В оккупированном Крыму отменили акцию "Бессмертный полк", парада на 9 мая тоже не будет

В аннексированном Крыму снова отменили акцию "Бессмертный полк", передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

Детали

Шествие в россии в этом году не будет проводиться "в очном формате", сообщают росСМИ со ссылкой на депутата госдумы рф Елену Цунаеву. Свое решение организаторы объяснили соображениями безопасности.

российский глава Крыма Аксенов также заявил, что парада на 9 мая на территории полуострова не будет. Это, по его словам, связано с "вопросами обеспечения безопасности".

Об отмене парадов и других мероприятий к 9 мая также сообщили власти ряда российских регионов - в частности, курской, брянской, белгородской, рязанской и псковской областей.