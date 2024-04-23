В оккупированном Крыму отменили акцию "Бессмертный полк", парада на 9 мая тоже не будет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  98574 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  132380 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  132672 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  137338 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  119238 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  156564 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224265 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  431216 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175523 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131780 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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Депутаты предлагают запретить усыновление осужденным за пропаганду войны и госизмену

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19 апреля 2024, 15:15  •  431216 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  350492 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  397623 просмотра

В оккупированном Крыму отменили акцию "Бессмертный полк", парада на 9 мая тоже не будет

Марш "Бессмертный полк" снова отменили в аннексированном россией Крыму и нескольких российских регионах из соображений безопасности.

Война •   •  5097 просмотра
В оккупированном Крыму отменили акцию "Бессмертный полк", парада на 9 мая тоже не будет

Рада поддержала усиление ответственности за торговлю подакцизными товарами без разрешений: какие штрафы предусматриваются

Верховная Рада поддержала законопроект, который устанавливает новые штрафы за незаконную торговлю пивом, алкогольными напитками, табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет без государственной регистрации или разрешений.

Экономика •   •  5728 просмотра
Рада поддержала усиление ответственности за торговлю подакцизными товарами без разрешений: какие штрафы предусматриваются

Атака рф на Полтавщину: предварительно, без жертв и пострадавших - ОВА

Российская армия нанесла ракетный удар по Полтавской области. По данным местных властей, предварительно, жертв нет.

Война •   •  5468 просмотра
Атака рф на Полтавщину: предварительно, без жертв и пострадавших - ОВА

Зеленский создал еще 8 военных администраций в Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании нескольких сельских военных администраций в Запорожской области Украины.

Война •   •  6553 просмотра
Зеленский создал еще 8 военных администраций в Запорожской области

Депутаты предлагают запретить усыновление осужденным за пропаганду войны и госизмену

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который запрещает усыновлять детей лицам, осужденным за пропаганду войны, государственную измену, а также теми, кто был привлечен к административной ответственности за домашнее насилие.

Общество •   •  5508 просмотра
Депутаты предлагают запретить усыновление осужденным за пропаганду войны и госизмену

В Херсонской области с утра новые удары рф - по Бериславу и Новокаирам, есть пострадавшие

В Херсонской области российские войска продолжили обстрелы, в результате которых двое гражданских получили взрывные травмы и осколочные ранения в Бериславе и Новокаире, а во время предыдущего обстрела в Херсоне был ранен один человек.

Война •   •  5512 просмотра
В Херсонской области с утра новые удары рф - по Бериславу и Новокаирам, есть пострадавшие

Несмотря на решение Минкульта: в КГГА не поддерживают идею о демонтаже бывшей Арки дружбы народов

КГГА не соглашается с решением Министерства культуры демонтировать Арку Свободы (бывшую Арку Дружбы народов) в Киеве, предупреждая, что это может быть опасно и дорого, поскольку арка играет важную роль в предотвращении оползней, и выступает за проведение общественных обсуждений для определения дальнейшей судьбы памятника.

Общество •   •  5882 просмотра
Несмотря на решение Минкульта: в КГГА не поддерживают идею о демонтаже бывшей Арки дружбы народов

Взрыв прогремел в Полтаве - СМИ

В Полтаве прогремел взрыв, власти пока не комментируют его причину, тогда как ранее Военно-воздушные силы предупредили о двух ракетах, направлявшихся в город.

Война •   •  7802 просмотра
Взрыв прогремел в Полтаве - СМИ

Рада поддержала законопроект по регулированию воспроизводства лесов

Верховная Рада поддержала законопроект о создании новой системы регулирования и контроля за деятельностью, связанной с лесными воспроизводственными ресурсами, обеспечение сохранения и воспроизводства уникальных лесных экосистем, сохранение генетического разнообразия, увеличение лесистости и приведение в соответствие с законодательством ЕС.

Экономика •   •  9310 просмотра
Рада поддержала законопроект по регулированию воспроизводства лесов

Подрыв авто предателя-экс-сотрудника СБУ: фсб заявила о задержании еще одного якобы причастного мужчины

В Луганске задержали 29-летнего гражданина Украины по подозрению в причастности к подготовке покушения на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, который перешел на сторону России.

Новости Мира •   •  6493 просмотра
Подрыв авто предателя-экс-сотрудника СБУ: фсб заявила о задержании еще одного якобы причастного мужчины