На этой неделе лукашенко прибудет в москву с деловым визитом

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует двухдневный визит в Москву, где он посетит "парад победы" и примет участие Высшего Евразийского экономического совета. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление пресс-службы лукашенко.

Детали

Отмечается, что в среду, 8 мая, Лукашенко прибудет в Москву на саммит Высшего Евразийского экономического совета. В этом месяце исполняется 10 лет со дня подписания Договора о создании ЕАЭС. Мероприятие пройдет в узком и расширенном составах.

Ожидается, что Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании обозначит позицию Беларуси по основным вопросам повестки дня и выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции.

Также 9 мая лукашенко на Красной площади вместе с другими приглашенными лидерами стран будет присутствовать на военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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Он также примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, которая состоится после военного парада.

Дополнение

Ранее УНН писал, что на "парад победы" в Москве прибудут лидеры восьми стран. Это в частности президенты Кыргызстана, Лаоса, Гвинея-Бисау, Туркменистана, Таджикистана, Кубы и Казахстана.

Напомним

В апреле президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не хочет угрожать другим странам, но Беларусь готовится к войне.