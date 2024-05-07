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Туск закликав ЄС мобілізувати 100 мільярдів євро на оборону та створити спільну систему ППО

Туск закликав ЄС мобілізувати 100 мільярдів євро на оборону та створити спільну систему ППО

Київ • УНН

 • 18695 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Європейський Союз мобілізувати щонайменше 100 мільярдів євро на оборону і створити спільну систему протиповітряної оборони для протидії російській агресії.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Європейський Союз мобілізувати щонайменше 100 мільярдів євро (108 мільярдів доларів) на оборону та створити спільну систему протиповітряної оборони, оскільки блок бореться з російською агресією. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Виступаючи разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, Туск заявив, що довгі дебати щодо підвищення обороноздатності блоку мають незабаром завершитися ухваленням рішення.

Багато грошей, витрачених правильно і з розумом на безпеку Європи, дозволить надовго утримати війну від кордонів Європи. Можливо, назавжди,

- сказав Туск на економічній конференції в Катовіце.

Своєю чергою Фон дер Ляєн заявила, що ЄС має "відновити, поповнити та трансформувати" свої збройні сили, підтримавши заклик Туска до створення протиповітряної оборони.

Туск попередив, що регіону необхідно витратити найближчі роки на підвищення військової готовності, достатньої для того, щоб бути стримуючим фактором проти потенційних противників. Він також закликав блок зміцнити зовнішній кордон.

Європейські кордони необхідно захищати, тому що вони стали межами між континентом світу та агресорами, які готують нам війну, у тому числі й гібридними методами,

- заявив Туск.

Нагадаємо

Польські спецслужби виявили та демонтували підслуховуючі пристрої в приміщенні, де мало відбутися засідання Ради міністрів Польщі в Катовіце.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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