Дания, Германия и Венгрия договорились о совместной закупке башенных систем противовоздушной обороны Skyranger - мобильной системы малой дальности, способной поражать самолеты, беспилотники и ракеты.
Дания, Германия и Венгрия договорились о совместной закупке башенных систем противовоздушной обороны Skyranger. Об этом сообщили в министерстве обороны Германии, передает УНН.
Дания, Германия и Венгрия в Париже подписали письмо о намерениях по совместной закупке Skyranger в рамках Европейской инициативы "Небесный щит". Башенная система может быть интегрирована, например, на транспортных средствах Boxer
Отмечается, что башенная система ПВО Skyranger считается краеугольным камнем армейской противовоздушной обороны.
Справочно
Skyranger 30 - башенная система противовоздушной обороны малого радиуса действия, разработанная Rheinmetall Air Defence. Впервые была представлена в марте 2021 года. Ее роль заключается в том, чтобы обеспечить наземные подразделения мобильной системой, способной поражать самолеты с неподвижным крылом и винтокрылые летательные аппараты, беспилотные летательные системы групп I и II], дроны-камикадзе и крылатые ракеты.
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