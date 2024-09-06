Германия передаст Украине 12 современных самоходных гаубиц - Писториус

Германия поставит в Украину еще 12 самоходных гаубиц 2000. Стоимость вооружения - 150 млн евро, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на авиабазе «Рамштайн», передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Писториус заявил, что Германия поставит Украине еще двенадцать 2000 самоходных гаубиц за 150 миллионов евро.

Шесть современных артиллерийских установок с дальностью стрельбы более 30 километров будут поставлены в этом году, а еще шесть - в следующем.

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