Пентагон анонсував новий пакет допомоги Україні на 250 млн дол.: сьогодні має оголосити Байден
Київ • УНН
Президент США Джо Байден анонсує додатковий пакет безпекової допомоги Україні на 250 млн доларів. За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, це посилить можливості задовольнити потреби України, що розвиваються.
Президент США Джо Байден оголосить новий пакет безпекової допомоги Україні на 250 млн доларів, повідомив міністр оборони США Ллойд Остіна на засіданні у форматі "Рамштайн" за участю Президента України Володимира Зеленського у Німеччині у п'ятницю, пише УНН.
Я радий повідомити, що президент Байден сьогодні оголосить про додатковий пакет безпекової допомоги для України обсягом 250 мільйонів доларів. Це збільшить можливості для задоволення потреб України, що розвиваються, і ми забезпечимо їх зі швидкістю війни
"Давайте зробимо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія" - Зеленський на "Рамштайні"06.09.24, 12:16 • 28025 переглядiв