Пентагон анонсував новий пакет допомоги Україні на 250 млн дол.: сьогодні має оголосити Байден

Президент США Джо Байден оголосить новий пакет безпекової допомоги Україні на 250 млн доларів, повідомив міністр оборони США Ллойд Остіна на засіданні у форматі "Рамштайн" за участю Президента України Володимира Зеленського у Німеччині у п'ятницю, пише УНН.

Я радий повідомити, що президент Байден сьогодні оголосить про додатковий пакет безпекової допомоги для України обсягом 250 мільйонів доларів. Це збільшить можливості для задоволення потреб України, що розвиваються, і ми забезпечимо їх зі швидкістю війни